238 gange har Københavns Kommune frataget familier børnechecken på grund af børnenes bekymrende skolefravær.

»At standse børnepengene i et eller flere kvartaler er en meget vidtgående sanktion. Men store problemer kræver vidtgående løsninger,« siger børne- og ungdomsborgmester, Jakob Næsager (K), i en skriftlig kommentar til B.T.

Kommunerne har siden august 2019 været forpligtet til at sanktionere forældre, hvis deres barns skolefravær overstiger 15 procent og ikke skyldes såkaldte 'undskyldelige omstændigheder'.

Formålet med fraværsreglerne er at styrke forældreansvaret ved at indføre krav til, at børn deltager i undervisningen i folkeskolen.

Københavnske folkeskoler med hhv. mest og mindst elevfravær Top-5 folkeskoler med mest fravær Højdevangens Skole: 9,3 pct.

Ellebjerg Skole: 9,1 pct.

Tingbjerg Skole: 7,7 pct.

Nørre Fælled Skole: 7,3 pct.

Lundehusskolen: 7,2 pct.

Top-5 folkeskoler med mindst fravær Skolen i Nordøstamager: 2,3 pct.

Hanssted Skole: 3,9 pct.

Ålholm Skole: 4,3 pct.

Sankt Annæ Gymnasium - Folkeskoleafdeling: 4,3 pct.

Brønshøj Skole: 4,6 pct.

Kilde: Børne- og Ungdomsforvaltningen i Københavns Kommune for skoleåret 2020/2021

Eksempelvis har Tingbjerg Skole i Københavns Nordvestkvarter oplevet udfordringer med børnefamilier, der tager på udenlandsrejse til Mellemøsten eller Pakistan i op til en hel måned uden for skoleferierne.

»Det kan vi som skole ikke godkende, men ikke alle forældre er lige gode til at lytte,« siger skoleleder Marco Damgaard.

Jakob Næsager deler bekymringen.

»Et højt fravær er noget af det mest skadelige for et barns skolegang. De risikerer at få svært ved at følge med fagligt og falde ud af det sociale fællesskab. Derfor er indsatsen mod højt skolefravær så vigtig,« siger han.

Børne- og ungdomsborgmester i Københavns Kommune, Jakob Næsager (K), er her fotograferet ved Skolen i Sydhavnen. Foto: Søren Bidstrup Vis mere Børne- og ungdomsborgmester i Københavns Kommune, Jakob Næsager (K), er her fotograferet ved Skolen i Sydhavnen. Foto: Søren Bidstrup

Flere har dog kritiseret fraværsstraffen for at have en social slagside, og i København vedrører halvdelen af sagerne også børn, der i forvejen er kendt i Socialforvaltningen.

»Hvis det kan medvirke til, at færre børn får ødelagt deres skolegang af et skadeligt højt fravær i skolen, så støtter jeg det brede flertal i Folketinget, som står bag de nye regler,« siger Jakob Næsager.

Siden loven trådte i kraft, er der samlet er der 3.216 gange registreret fravær på over 15 procent blandt københavnske skoleelever. 770 af sagerne harr ført til, at skolerne har underrettet kommunen.

»De nye regler om fravær er ret nye, og det meste af perioden har været påvirket af corona. Derfor skal tallene tages med forbehold. Vi kan ikke konkludere noget endeligt endnu. Men det tyder på, at reglerne har den ønskede effekt,« siger Jakob Næsager.

Det samme mener Marco Damgaard, der er skoleleder på Tingbjerg Skole, hvor eleverne i gennemsnit var fraværende 7,7 procent sidste skoleår.

»Forældrene er begyndt at tage det mere og mere alvorligt. De lytter mere til os og skærer ned på rejseriet eller finder et bedre tidspunkt at rejse på,« siger han.

Marco Damgaard er skoleleder på Tingbjerg Skole, hvor 80 procent af eleverne er tosprogede. Foto: Søren Bidstrup Vis mere Marco Damgaard er skoleleder på Tingbjerg Skole, hvor 80 procent af eleverne er tosprogede. Foto: Søren Bidstrup

Borgmester Jakob Næsager påpeger, at både antallet af elever med højt ulovligt fravær og antallet af sanktioner generelt har været faldende, efter reglerne trådte i kraft.

Ikke desto mindre ligger københavnske børns skolefravær fortsat over landsgennemsnittet.

På landsplan var fraværsgennemsnittet sidste år 5,1 procent, mens det i København lå på 5,8 procent. Det er en forbedring sammenlignet med for bare fire år siden, hvor tallet lå på 6,9 procent.

Børneydelsen, også kaldet børnechecken, ligger på 2.898 kroner for et barn i alderen 7-14 år.