Dronning Margrethe roser kronprinsesse Mary til skyerne i ny bog, hvor hun sammenligner Kronprinsessens evner med sin egen mor, dronning Ingrids.

Det sker i Thomas Larsens nye bog, 'Monark og menneske', der netop er udkommet. Bogen kommer godt tre måneder inden Dronningens 50-års jubilæum som regent, og i det sidste kapitel er det Hendes Majestæt, der selv fortæller.

Da snakken falder på fremtiden og den nye generation, er dronning Margrethe slet ikke i tvivl om, at Kronprinsparret er i stand til at løfte opgaven som Danmarks nye regentpar, når Dronningen ikke selv længere er her.

»Det er en stor, stor glæde for mig. Det er det virkelig. Frederik er vokset ind i sin rolle, han gør det vældig godt, og han har en fremragende støtte i sin kone,« siger Dronningen.

Fosiden til bogen 'Monark og menneske' af Thomas Larsen. Foto: Jan Grarup Vis mere Fosiden til bogen 'Monark og menneske' af Thomas Larsen. Foto: Jan Grarup

Dronningens egen mor, dronning Ingrid, døde i år 2000 nærmest samtidig med, at Kronprinsen mødte Mary Donaldson under OL i Sydney. Men dronning Ingrid kom aldrig til at møde Danmarks kommende dronning.

»Min mor kom aldrig til at møde Mary, men hun ville have sat vældig stor pris på hende, og hun ville have anerkendt hendes evner. Hun gør det samme, som min mor gjorde. Hun har sat sig for, at hun har fået en livsopgave, og den vil hun løfte, så godt hun overhovedet formår,« siger dronning Margrethe.

Dermed understreger Dronningen det, mange eksperter i årevis har talt om: at kronprinsesse Mary i løbet af de sidste 20 år er blevet så godt forberedt, at hun er helt klar til sine pligter som dronning.

I Thomas Larsens bog roser Dronningen også sin søn for at være i øjenhøjde med danskerne.

Dronning Margrethe med sin morfar, kong Gustav VI Adolf af Sverige. Foto: Allan Moe Vis mere Dronning Margrethe med sin morfar, kong Gustav VI Adolf af Sverige. Foto: Allan Moe

»Når Dronningen taler om kronprins Frederik, peger hun på, hvor god han er til at være i kontakt med de mennesker, han møder: Det sker afslappet, i øjenhøjde og uden opstyltethed. Den varme, som strømmede fra hendes far, sømandskongen, ser hun også i sin søn, og så er hun stolt over, hvor godt han holder sig,« skriver Larsen.

»Han er et energibundt, også fysisk,« konstaterer dronning Margrethe.