Den norske ishockeyverden er i chok efter nyheden om en af landets store ishockeyprofilers pludselige død.

Alexander Reichenberg er død kun 31 år gammel, melder hans klub Lillehammer søndag. Det skriver flere norske medier som Dagbladet og NRK.

»Det er med stor sorg, at Lillehammer Ishockeyklub i dag har modtaget nyheden om Alexander Reichenbergs bortgang,« skriver klubben.

Dødsårsagen er endnu uvis.

»Det er ufatteligt trist at tænke på, at han aldrig kommer til at høre publikums rytmiske råb i Eidsiva Arena, og at vi, der sad på tribunen, ikke kommer til at se spilleren med det store smil, den ekstra finte eller det hårde slagskud fra cirklen i powerplay.«

»Hvil i fred, #61. Du vil altid blive husket som en kunstner. Vores tanker og medfølelse går til din familie, dine kære og dine holdkammerater,« fortsætter klubben.

Alexander Reichenberg beskrives som en klublegende, der også i mange år har været en stor profil på det norske landshold, som han har været med til både VM og vinter-OL for.

Han har desuden været udenlandsprofessionel i både Sverige, Tjekkiet og Østrig.

Så sent som den 3. maj skrev det norske medie Nitten.no, at Reichenberg var i kikkerten hos en dansk ishockeyklub uden dog at sætte navn på.