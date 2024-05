Selv om Danmark før har fået kritik for at være for langt efter forsvarsalliancen Natos krav, roser en amerikansk diplomat nu Danmarks indsats.

Det skriver Berlingske, som har talt med Doug Jones. Han er ansvarlig for europæisk sikkerhed og USA's forhold til de nordeuropæiske lande.

- Beslutningerne om at investere mere i eget forsvar og ramme toprocentsmålet er meget vigtige. De placerer Danmark i en ledende position i alliancen, siger han til Berlingske.

Opdateres...