Landsholdets anfører og målmandstjerne, Niklas Landin, fik ikke meget tid til at nyde, at han kunne kalde sig tredobbelt verdensmester – da guldet kom i hus i Sverige sidst i januar.

For Landins tyske klub, THW Kiel, var ikke meget for at lade deres superstjerne feste løs.

»Nej, der kunne man godt savne, at der var lidt længere tid for dem, der kommer hele vejen til finaleweekenden. Ikke bare den der halvanden dags fri efter en fejring. Vi spillede træningskamp om onsdagen, og vi var jo i byen i København om mandagen. Så man skulle op tirsdag og afsted,« fortæller Landin.

Landsholdsanføreren vurderer, at han ganske enkelt spiller i den forkerte liga, hvis man gerne vil have fri efter en slutrunde.

»Jeg tror ikke, at alle klubber havde kampe i den første uge, men når du spiller i Tyskland eller Danmark, så er der kamp forholdsvist hurtigt efter en turnering,« lyder det fra Landin, der godt mener, at man kunne kigge på at få ændret programmet i fremtiden.

»Jeg synes egentlig, at man godt kunne snakke lidt bedre sammen omkring spilleprogrammet. At man måske lige kunne nå hjem at puste ud og få trænet ordentligt, inden man skal spille en ekstrem vigtig kamp i den hjemlige liga.«

»Så det er klart, det er endnu et temaområde, som man sagtens kan kigge på, som jeg ikke tror, at der er nogen spillere, der ville have noget imod, at man lige fik lidt pusterum.«

Niklas Landin og det danske landshold spiller lørdag final i EHF Euro Cup mod Sverige. Kampen spilles i Boxen i Herning klokken 16.00.