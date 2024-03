Landstræner Nikolaj Jacobsen har udtaget sin første trup efter EM i januar.

16 mand skal spille en testkamp mod Schweiz i Aarhus i marts, og her er flere profiler blevet sparet. Heriblandt stjernerne Niklas Landin, Mathias Gidsel, Simon Pytlick, Mikkel Hansen og flere.

For Jacobsen er det en mulighed for at se de spillere an, der var tæt på at komme med til EM.

B.T.s håndboldkommentator Johnny Wojciech Kokborg mener, det er første og sidste chance for den gruppe af spillere for at imponere frem mod OL til sommer. Her kan kun 14 spillere komme med, og det skærper den i forvejen vanvittige konkurrence.

Her er den danske trup Målvogtere: Emil Nielsen, FC Barcelona Kevin Møller, Flensburg-Handewitt Fløjspillere: Emil Jakobsen, Flensburg-Handewitt Magnus Landin, THW Kiel Johan Hansen, Flensburg-Handewitt Niclas Kirkeløkke, Rhein-Neckar Löwen Stregspillere: Simon Hald, Aalborg Lukas Jørgensen, Flensburg-Handewitt Emil Bergholt, Skjern Anders Zachariassen, GOG Bagspillere: Emil Madsen, GOG Lasse Andersson, Füchse Berlin Thomas Arnoldsen, Aalborg Jacob Holm, Paris Saint-Germain Mads Hoxer, Aalborg Lasse Møller, Flensburg-Handewitt

»Den trup, Jacobsen udtager i maj til Golden League, vil være meget tættere på de endelige udvalgte til OL i Paris. Så for mig er det tydeligt at se, at der er en gruppe spillere her, der får en sidste chance for at imponere landstræneren.«

»Det kan lyde hårdt, men de har kniven for struben netop på grund af den helt vanvittige konkurrence, der er på landsholdet, når der kun er 14 OL-pladser at give af,« siger han.

Det er især én gruppe af spillere, der skal bevise deres værd.

»Det bliver på bagspillerpositionerne, at der kan ske en ændring. Landstræneren har åbnet for, han skal have en lidt anden type ind, og her kigger jeg på spillere som Thomas Arnoldsen, Lasse Andersson, Jacob Holm og Lasse Møller. De kan alle potentielt få en rolle til OL,« vurderer Kokborg.

Danmark spiller mod Schweiz 16. marts. I starten af maj er der Golden League, inden man over sommeren forbereder sig til OL, der starter i slutningen af juli.

Her skal Danmark forsøge at revanchere den OL-sølvmedalje, man fik senest i Tokyo.