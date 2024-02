Han har været på skiferie i en uge, han har været til håndbold med sin søn Linus og så har han prøvet at indhente sin forsømte søvn.

Snart tre uger er der gået, siden de danske håndboldherrer tabte EM-finalen efter forlænget spilletid til Frankrig efter stor dramatik.

Og omstændighederne har kørt rundt i hovedet på den danske landstræner Nikolaj Jacobsen, når han har lagt hovedet på puden efter hjemkomsten.

Især to angreb, der kunne have sikret EM-guldet.

»Det sværeste for mig er at komme ind i en normal døgnrytme igen efter meget lidt søvn i en lang periode. Jeg har tænkt tusind tanker, siden jeg kom hjem. De første 14 dage går med at kæmpe sig tilbage med søvnen og få mere end to til fire timer om natten, så jeg kan se ud af øjnene igen,« siger han til B.T.

Hvilke tanker har du gjort dig?

»Finalen fylder jo mest. Når man er så tæt på, som vi var, gør det vanvittigt ondt. Det kommer det til at gøre resten af vores liv. Jeg tænker tilbage på finalen med knap så positive tanker.«

»Det er ikke, fordi vi har kampen under kontrol, men i størstedelen af kampen ligger vi en meget, meget lille gunstig position. De to sidste angreb (i ordinær spilletid, red.) fylder. At vi ikke får eksekveret dem. At vi ikke får afsluttet ordentligt. Man ved jo aldrig, men et mål i ét af de sidste to angreb havde nok sikkert et EM-guld. Det er svært ikke at tænke på,« lyder det ærligt.

Landstræneren skal snart samle en trup igen, det sker i marts, hvor flere får chancen for at vise sig frem, inden det bliver alvor til sommer med OL i Paris.

Allerede nu går tankerne på, hvordan han skal sammensætte sit hold.

»Jeg blev overrasket over dommerlinjen til EM-slutrunden. At den var så hård. Det gør mig såmænd ikke noget, men vi fik ikke helt samme profit ud af vores mand-til-mand-spil, som vi eksempelvis gjorde ved VM i Sverige i 2023.«

»Man ved aldrig, om det er linjen fremadrettet. Det kan skifte og være noget helt andet til et VM. Men hvis det er linjen fremadrettet, skal jeg måske have en anden type med, der også kan lave nogle skud udefra, men som samtidig også er bevægelig. Men der kommer ikke til at ske den store udskiftning,« lyder det fra Jacobsen.

Næste opgave for landsholdet er mod Schweiz i en testkamp 16. marts.