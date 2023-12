Suk, suk, tredobbelt suk. Debatten om det lave niveau hos enkelte af nationerne ved slutrunden raser endnu engang ved årets VM.

Danmark har eksempelvis besejret Chile med de vilde cifre 46-11, mens Norge har vundet sine tre gruppespilskampe - herunder en knusende 43-11-sejr over Grønland - med en positiv målmargin på 59.

Er 32 lande ved et VM for mange, lyder spørgsmålet igen og igen. Og det er en af verdens største kvindelige håndboldstjerner, Nora Mørk, godt træt af.

»Det er ikke noget, Norge kan gøre noget ved, så jeg forstår ikke, hvorfor vi står her på femte pressemøde i træk og snakker om det. Vi er fuldt ud klar over problematikken, men vi kan intet gøre ved det. Hvad skal vi gøre?« spørger Nora Mørk retorisk og lettere opgivende, ifølge VG.

Den norske stjerne har derfor en opfordring til håndbold-journalisterne, som dækker VM, som afvikles i Norge, Danmark og Sverige.

»Find på noget andet. Det er lidt kedeligt at tale om ting, man ikke kan gøre noget ved. Vi har talt nok om det,« siger den 32-årige nordmand.

VM er for Nora Mørks og Norges vedkommende rykket ind i hovedrunden, og her ventes niveauet at øges. Her møder Norge Angola onsdag aften.

Danmark er i aktion i aften mod Rumænien i danskernes sidste kamp i det indledende gruppespil. Følg kampen LIVE på BT.dk fra kl. 20.00 og se, om det bliver sejr nummer tre i streg for Jesper Jensens hold.