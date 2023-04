Lyt til artiklen

Nintendo har tjent styrtende på spillekonsollen Switch – men undervejs spekuleret i at malke kunderne for ekstra penge.

Det mener Forbrugerrådet i Norge, som valgte at tage sagen videre til EU-Kommissionen. Og nu bliver spilgiganten draget til ansvar.

Fremover – og til evig tid – skal Nintendo helt gratis reparere kundernes controllere til den ekstremt populære spillekonsol Nintendo Switch.

Ifølge det norske forbrugerråd er controlleren lavet til at gå i stykker. Rådet kalder det »planlagt forældelse«.

»(Det betyder, red.) at et produkt produceres og sælges af så lav kvalitet – eller med indbyggede fejl – så det er dømt til at gå i stykker indenfor en kort tidsramme«

Det skriver det norske forbrugerråd i en pressemeddelelse, hvori de samtidig understreger, at fejlen var »meget udbredt og velkendt.«

Trods fejlen har Nintendo længe over for mange europæiske forbrugere afvist at reparere eller erstatte produkterne, og de har derfor måttet »punge ud til nye, dyrere controller.«

Selvom EU-Kommissionen i sin officielle udmelding har udtalt sig mere diplomatisk om sagen, er konklusionen ikke til at tage fejl af:

»Nintendo er gået med på at tilbyde alle forbrugere retten til at reparere de berørte controllere til Nintendo Switch-spillekonsollen gratis, selv uden for den lovpligtige garanti.«

Beslutningen gælder hele EU samt Storbritannien og Irland.

EU-Kommissionen har i januar 2021 modtaget næsten 25.000 klager fra forbrugere om Nintendo Switch-konsollen.

Nintendo Switch er den tredje-bedstsælgende konsol nogensinde, kun overgået af Nintendo DS og PlayStation 2 på førstepladsen.

Den japanske spilgigant bag konsollen har i 2023 tjent 67 milliarder dollar på Nintendo Switch alene, siden den blev lanceret i 2017.

I USA har Nintendo allerede i flere år tilbudt samme ordning for kunderne, som nu er blevet indført i EU.