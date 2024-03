Det skulle have været en privat sag, men nu ruller dramaet for alvor i de svenske medier.

Den svenske fodboldstjerne Emil Forsberg skal nemlig skilles med sin hustru igennem otte år, Shanga Forsberg.

Men sidstnævnte inviterede mandag hele offentligheden med ind i dramaet, da hun på sin Instagram-profil lavede et langt skriv, hvor hun i den grad hænger sin kommende eksmand til tørre.

Her beskylder hun Emil Forsberg for at tage familien for givet samt forsømme parrets to børn, efter han i januar pludselig besluttede at bosætte sig i USA for at spille for New York Red Bulls – uden at tage familien med på råd først.

Emil Forsberg skiftede i januar til New York Red Bulls. Foto: Rich Storry/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Emil Forsberg skiftede i januar til New York Red Bulls. Foto: Rich Storry/AFP/Ritzau Scanpix

»En ny start i New York blev tydeligvis en ny start for dig og dit liv. Der var bare lige det, at jeg og vores børn intet vidste om det i forvejen. Men det stod hurtigt smerteligt klart,« lyder det blandt andet i det rasende opslag.

Et opslag, som Emil Forsberg mandag aften blev bedt om at foreholde sig til, da Sverige spillede venskabskamp mod Albanien.

Her ønskede den svenske offensivspiller dog på ingen måde at kommentere på Shanga Forsbergs skriv.

»Jeg har ingen kommentarer til mit privatliv,« lød det kort fra landsholdsspilleren ifølge Aftonbladet.

I sidste uge satte han dog et par ord på skiftet til USA og det, han selv kaldte for et afsavn til familien.

»Det er klart, at man savner sine børn, men heldigvis er der Facetime, så det går,« lød det fra svenskeren.

Emil Forsberg, der står noteret for 88 svenske landskampe, og Shanga Forsberg blev gift i 2016 og har to døtre sammen.

Men nu er kærligheden altså gået i stykker.