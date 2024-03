Én af Sveriges største fodboldstjerner skal skilles - og offentligheden får nu et indblik i årsagen.

Den svenske fodboldstjerne Emil Forsberg skal skilles med sin hustru igennem otte år, Shanga Forsberg.

Og der er desværre ikke tale en venskabelig og udramatisk afslutning på forholdet. På sin Instagram-profil har Shanga Forsberg lavet et langt skriv, hvor hun hænger sin kommende eksmand til tørre.

»Vi skal skilles. Ord, jeg troede, jeg aldrig skulle udtale efter to børn og 19 år sammen - og de føles fortsat uvirkelige,« indleder hun

»Jeg har elsket dig mere end alt og altid støttet dig. Men selv kærligheden har sine grænser. Den største kærlighed er mine børn, og jeg vil have, at de skal kende deres værd - præcist som jeg skal kende mit. At blive taget for givet og blive forsømt er ikke kærlighed.«

Foto: Instagram: Shanga Forsberg Vis mere Foto: Instagram: Shanga Forsberg

Emil Forsberg skiftede i januar tyske RB Leipzig ud med New York Red Bulls. Og det var en skæbnesvanger beslutning for ægteskabet. For familien rejste ikke med over Atlanten.

»En ny start i New York blev tydeligvis en ny start for dig og dit liv. Der var bare lige det, at jeg og vores børn intet vidste om det i forvejen. Men det stod hurtigt smerteligt klart.«

»I aviserne har vi læst og set, at du har det skønt og er 'enjoying every moment'. Fremtidsplaner har du også. Dem kendte vi heller ikke til. Tænk hvis journalisterne vidste, at du har talt mere med dem end med din familie de seneste måneder,« skriver 31-årige Shanga Forsberg og tilføjer blandt andet.

»Tiden må vise, hvad du har villet opnå ved at 'ghoste' din familie.«

Foto: Instagram: Shanga Forsberg Vis mere Foto: Instagram: Shanga Forsberg

Emil Forsberg, der står noteret for 87 svenske landskampe, og Shanga Forsberg blev gift i 2016 og har to døtre sammen. Men nu er kærligheden altså gået i stykker.

»Jeg kommer fortsat til at sætte børnenes trivsel og tryghedsbehov øverst. For din skyld håber jeg, at du ikke fortryder - og at dit nye liv i New York er en skilsmisse og måden, som du du har behandlet dine børn og deres mor på, værd,« slutter Shanga Forsberg.