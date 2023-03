Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Parken Sport & Entertainment vil alligevel ikke sælge Lalandia.

Det skyldes den nuværende situation på det finansielle marked, som ikke gør det økonomisk attraktivt at gennemføre et salg af Lalandia.

Det oplyser selskabet i en selskabsmeddelelse.

»Bestyrelsen har derfor i dag besluttet ikke på nuværende tidspunkt at forfølge et muligt salg af Lalandia-ejendommene og/eller Lalandia-aktiviteterne yderligere, men i stedet at fokusere på at fastholde de senere års positive udvikling af Lalandia. Beslutningen ændrer ikke de udmeldte forventninger for indeværende år,« lyder meldingen fra bestyrelsesformand Allan Linneberg-Agerholm.

»Afsøgningen af mulighederne for et helt eller delvist frasalg af Parken stadion og de fire kontortårne ved Parken fortsætter uændret,« tilføjer Agerholm.

I februar blev FC København adskilt fra netop Parken Sport & Entertainment, hvilket betød at fodboldklubben blev registreret som 'F.C. København P/S'.

Der er mellem Parken Sport & Entertainment og F.C. København A/S lavet en aftale på 30 år for leje af stadion – det gælder dog ikke kontortårnene. Lejekontrakten er uopsigelig, lød meldingen.

For blot en uge siden kunne PS&E præsentere et overskud på hele 263,7 millioner kroner for 2022, hvor fodbolddelen stod for et overskud på 167,8 millioner kroner.