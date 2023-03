Lyt til artiklen

Parken Sport & Entertainment kommer ud af 2022 med et overskud på 263,7 millioner kroner.

Fodbolddelen står for et overskud på 167,8 millioner kroner.

»2022 var på mange områder et historisk år i PARKEN Sport & Entertainment, hvor koncernen rejste sig efter to år i skyggen af Covid-19 pandemien. Det blev et år, hvor der blev sat nye milepæle på tværs af koncernen og lagt vigtige spor for koncernens fremtidige udvikling og et år, hvor vi kan glæde os over et meget tilfredsstillende resultat og muligheden for at betale udbytte til aktionærerne,« skriver Allan Linneberg-Agerholm, der er formand for bestyrelsen i et brev til aktionærerne.

For 2023 forventes et resultat før skat på 125 til 150 mio. kr.

Forventningerne er baseret på F.C. Københavns kvalifikation til og deltagelse i gruppespil i UEFA Europa League.

