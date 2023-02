Lyt til artiklen

FCK har netop oplyst i en pressemeddelelse, at de bliver udskilt fra Parken Sport & Entertainment.

'Det er blevet besluttet at udskille F.C. København af Parken Sport & Entertainment A/S i et selvstændigt partnerselskab med tilbagevirkende kraft fra den 1. januar 2023,' lyder det fra klubben.

Det betyder, at selskabet bliver registreret som 'F.C. København P/S'. Udover fodboldaktivitererne vil de også stå for udlejning af Parken til landskampe, koncerter og events.

»Formålet med udskillelsen af F.C. København er at gøre hver enkel forretningsenhed under PARKEN Sport & Entertainment mere transparent og agil,« siger bestyrelsesformand i PSE, Allan L. Agerholm.

»Vi mener, at de enkelte selskaber står meget stærkt i sig selv, og det bliver endnu mere tydeligt via den her udskillelse,« lyder det desuden.

I bestyrelsen mener man, at den nye aftale giver FCK flere forudsætninger for at gennemføre strategien.

»Vi glæder os over, at vi kommer til at kunne gøre klubbens identitet og styrker endnu mere synlige for omverdenen og i endnu højere grad at kunne agere som selvstændig enhed og klub,« siger direktør Jacob Lauesen, der kommer til at have ansvaret for driften af selskabet.

Peter Christiansen vil fortsat være sportsdirektør med ansvar for fodbolddelen, oplyser FCK.

Der er mellem Parken Sport & Entertainment og F.C. København A/S lavet en aftale på 30 år for leje af stadion – det gælder dog ikke kontortårnene. Lejekontrakten er uopsigelig, lyder det.