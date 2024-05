Kort efter slutfløjt skete det.

Brøndby-spillerne havde knap givet hånd og sagt tak for kampen, før de blev kaldt til samtale foran de medrejsende fans på udebaneafsnittet i Herning, hvor de blågule for første gang i 16 kampe led et Superliga-nederlag.

Og den snak var af den motiverende slags - for Brøndby-spillerne, der har tabt flere skridt i guldkampen i de seneste runder - er ved at formøble hele sit forspring, og dét forsøger fansene at gøre sit for at undgå.

Det fortalte Brøndby-stjernen Nicolai Vallys, da B.T. efter 2-3-nederlaget - læs B.T.s dom her - spurgte ind til samtalen mellem fansene og spillerne.

»Det var en motiverende tale. De fortalte, hvor meget det betød for dem, og nu har vi et derby på søndag. Det fik de også mindet os om. Nu gælder det. Det var vel mere eller mindre det,« sagde Vallys og satte ord på tonen i samtalen:

»Det var motiverende - positivt og støttende.«

Forsvarsstyrmand Jacob Rasmussen kunne ligeledes fortælle lidt om dialogen med de medrejsende Brøndby-fans.

»Som de siger hver eneste kamp: At de har vores ryg fuldstændig 100 procent. De vil have os til at efterlade alt på banen, som vi også prøver hver gang.«

»Det er fedt, at der altid er fyldte afsnit, når vi er på udebane, og folk kommer på stadion for at give den gas på hjemmebane. Det skal vi tilbagebetale.«

»Det var sådan set bare det, de ville sige. Vi skal op med hovedet og så er der en kamp igen på søndag,« sagde Jacob Rasmussen.

I løbet af 3-2-kampen scorede Vallys sit første mål i 2024, efter han i 2023 var topscorer og efterårets profil.

Men skal man tro offensivsspilleren, så er der mere i vente efter en hård start på 2024.

»Jeg kan være bedre, end jeg har været på det sidste. Jeg kan være bedre, og det er nu, jeg skal være det, hvis vi skal være mestre. Jeg vil enormt gerne bidrage med alt, jeg kan, og der føler jeg, at jeg kan mere end det, jeg har bidraget med,« sagde den 27-årige offensivspiller om, hvad han mest af alt har været utilfreds med i sit eget spil.

Med nederlaget er Brøndby fortsat nummer et - men FCK og FCM er blot et point efter, mens FCN kun har tre point op.

Alligevel er der ingen grund til panik, mener Vallys.

»Selvfølgelig, havde det været fedt med tre point, men alle kampe er pisse vigtige nu, og nu har vi en enormt vigtig kamp på søndag. Vi skal ud at have tre point, og får vi det, så ser det godt ud igen.«

»Så ingen panik. En kamp ad gangen. Samme status som før kampen. Vi skal ud at, ja, fortsætte,« lød det på ægte fodboldspiller-facon fra Vallys.

Det er næste søndag klokken 16.00, at de to københavnske ærkerivaler duellerer i et derby-brag mellem Superligaens nummer et og to.