Så er der igen nyt fra 'Tiger King', også kendt som Joe Exotic.

Nu afslører den 57-årige tv-personlighed nemlig uhyggelige detaljer fra sin barndom. Det skriver The Sun.

Her påstår han, at han blev udsat for seksuelle overgreb.

Det gør han i en ny dokumentar, som hedder 'Joe Exotic Before He Was King', som har premiere i næste uge på ID Network.

Her fortæller han, at han blev voldtaget i en alder af bare fem år. Ifølge det engelske medie skulle Joe Exotic også være blevet udsat for flere seksuelle overgreb af en ældre dreng i sit eget hjem.

I dokumentaren bliver der også afsløret detaljer omkring Joe Exotics barndom, som han selv beskriver som et helvede.

Joe Exotic voksede op hos sine forældre i Garden City i Kansas:

»Min mor og far var landmand, og de kom fra familier, der var landmænd,« fortæller Joe Exotic og fortsætter:

»Du blev født for at kunne hjælpe til og ikke for at være et barn. Så det var hårdt arbejde, sene nætter og konflikter.«

Han fortæller desuden, at det ikke var meget kærlighed, han fik fra sine forældre, og at den traumatiske barndom har påvirket ham negativt:

»Det er bare ikke en måde, jeg ville have valgt at vokse op på, blive råbt ad hele tiden og blive sat under pres og stress. Da jeg gik i femte klasse, havde jeg allerede mavesår.«

Han forklarer, at han i stedet fandt trøst i dyrene på gården, hvor han voksede op.

Joe Exotic afsoner en 22 år lang fængselsstraf. Den straf fik han, fordi han forsøgte at hyre en lejemorder til at dræbe hans nemesis Carole Baskin, der også var en af hovedrollerne i Netflix-serien, som gjorde ham verdenskendt.

Joe Exotic har hele vejen igennem påstået, at han er blevet uskyldigt dømt.

Tidligere på måneden sendte han et 257-sider langt skriv til præsidenten, hvori han påstår, at han skal benådes, fordi han blandt andet har været udsat for et seksuelt overgreb i fængslet.

Der er endnu ikke kommet nyt i den sag.