Danmark er flot repræsenteret i opløbet om at blive nomineret i oscarkategorien Bedste Dokumentarfilm.

Oscarhåbet lever for den dansk-syriske dokumentarfilm "The Cave".

Det stod klart ved midnat natten til tirsdag, da Oscar-akademiet offentliggjorde sin såkaldte shortlist med 15 film, der potentielt kan modtage prisen.

Filmen er instrueret af syriske Feras Fayyad, som bor i Danmark.

Den handler om en kvindelig læge, der leder et underjordisk hospital i den syriske provins Al-Ghouta.

Hos selskabet bag filmen, Danish Documentary Productions, er der begejstring.

Her håber man på, at filmen "kan gå hele vejen", fortæller producent Sigrid Dyekjær i en pressemeddelelse.

Selskabet har samtidig været med til at producere den tyske dokumentar "Aquarela", som også er blandt de 15 film på shortlisten til Bedste Dokumentarfilm.

- At have to film på listen blandt verdens 15 førende dokumentarfilm er en bedrift, som vi bestemt ikke er kommet sovende til, siger Sigrid Dyekjær i meddelelsen.

Feras Fayyad blev i november hædret ved Nordisk Film Prisen 2019.

Her fik både han og filmen store roser i motiveringstalen fra juryen.

- Feras Fayyad er et uomtvisteligt talent, som har begået et værk - "The Cave" - der rammer dybt i både tanke og følelse og samtidig er en stor filmisk oplevelse, lød det dengang.

Filmen har dansk biografpremiere 9. januar.

Frem mod den endelige oscarnominering skulle Feras Fayyad have været i USA for at deltage i kampagnen for filmen.

Men ifølge Danish Documentary Productions har han ikke fået tilladelse til indrejse af de amerikanske myndigheder.

De nærmere omstændigheder omkring afvisningen fremgår ikke af meddelelsen.

Men hos Danish Documentary Productions er der vrede over forløbet, som bliver kaldt "meget, meget trist", da instruktøren selv dermed ikke får mulighed for at udbrede kendskabet til sin film på det amerikanske marked.

I januar offentliggøres de fem oscarnominerede, og 9. februar løber det 92. oscarshow af stablen.

