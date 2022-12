Lyt til artiklen

Edward Snowden har været i Rusland siden 2013.

Og nu har han efter knap 10 år i landet fået et russisk pas. Det bekræfter Edward Snowdens advokat, Anatoly Kucherena, ifølge The Guardian.

»Han er selvfølgelig glad og taknemmelig for, at Rusland har givet ham sit russiske statsborgerskab. Og vigtigst af alt er det under den russiske konstitution, så nu kan han ikke blive udleveret til andre lande,« Anatoly Kucherena.

Den nu 39-årige Snowden blev verdenskendt, da han i 2013 afslørede Det Nationale Sikkerhedsagentur og den amerikanske regerings overvågning af både politikere og private borgere i hele verden.

På daværende tidspunkt arbejdede han som dataekspert for Det Nationale Sikkerhedsagentur, og de amerikanske myndigheder har lige siden villet have ham for en dommer.

Tilbage i september fik han russisk statsborgerskab.

»Efter at have være adskilt fra vores forældre i årevis, har min hustru og jeg intet ønske om at være adskilt fra vore sønner. Efter to års venten og næsten ti år i eksil, vil en smule stabilitet gøre en forskel for min familie. Jeg beder for privatliv for dem – og for os alle,« skrev han på Twitter dengang.

Edward Snowden bor et ukendt sted i Rusland med sin kone, Lindsay Mills, der ifølge The Guardian også har søgt om russisk statsborgerskab. De har fået begge deres sønner i Rusland.