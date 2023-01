Lyt til artiklen

Japan har nu besluttet, at man vil frigive mere end en million tons vand i havet fra det ødelagte Fukushima-atomkraftværk.

Det skal ske i år, skriver BBC.

Det Internationale Atomenergiagentur (IAEA) oplyser, at forslaget er sikkert, men nabolandene til stedet, det skal hældes ud i havet, har givet udtryk for bekymring.

Fukushima-katastrofen i 2011 var den værste atomulykke siden Tjernobyl, men agenturet holder fast i, at niveauerne af de fleste radioaktive partikler i vandet opfylder den nationale standard. Den nu Nedlukningen er allerede begyndt, men kan tage fire årtier.

»Vi forventer, at tidspunktet for frigivelsen vil være engang i løbet af dette forår eller sommer,« lyder det fra den japanske embedsmand Hirokazu Matsuno.

Hver dag producerer anlægget i Fukushima100 kubikmeter forurenet vand, som er en blanding af grundvand, havvand og vand, der bruges til at holde reaktorerne kølige. Det filtreres derefter og opbevares i tanke.

Med mere end 1,3 millioner kubikmeter vand på stedet er man ved at løbe tør for plads.

Vandet er filtreret for de fleste radioaktive isotoper, men niveauet af tritium er over den nationale standard. Eksperter siger, at tritium er meget svært at fjerne fra vand og kun er skadeligt for mennesker i store doser. Nabolande og lokale fiskere er dog imod forslaget, som blev godkendt af den japanske regering i 2021.