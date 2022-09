Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Krigens hærgen, energipriser, der stiger, og den militære eskalation på begge sider af grænsen er primært Vestens skyld.

Det fortæller den hviderussiske ambassadør til Danmark og Finland, Aleksei Samosuev, i et større interview med Jyllands-Posten.

Aleksei Samosuev mener, at det er Vestens sanktioner mod Rusland, der skaber den globale varekrise, og at Vesten samtidig bærer ansvaret for, at krigen i Ukraine ikke er afsluttet endnu.

Ambassadøren lægger i interviewet vægt på, at både Hviderusland, Rusland og han selv har et ønske om at ende den »særlige operation i Ukraine«, men på grund af Vesten og USAs »aggressive ledere« er det ikke på nuværende tidspunkt muligt.

Samosuev udtrykker i sit lod som ambassadør derfor »bekymring« for Danmark i forhold til, om landet kan klare den kommende tid, når den russiske gas er skruet ned:

»Der er inflation i Danmark nu. Jeg håber, at I kan klare denne vinter. Jeg siger det virkelig fra mit hjerte. Jeg kan godt lide jeres land og har besøgt Danmark mere end ti gange. Jeg holder meget af København, og I har en fantastisk social udvikling,« siger han til Jyllands-Posten.

Hviderusland ligger i Østeuropa og har cirka 9,5 millioner indbyggere. Landet blev selvstændigt fra Sovjetunionen i 1991, men holder stadig i hånd med deres nabo Rusland og landets præsident, Vladimir Putin.

Siden 1994 har landet været styret af Aleksandr Lukasjenko, der bliver kaldt 'Europas sidste diktator'.