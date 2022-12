Lyt til artiklen

Rusland vil genopbygge teateret i ukrainske Mariupol, der i foråret blev sønderbombet. Men det er ikke alle, der er enige om motivet bag handlingen.

Bygningen blev brugt af civile, der søgte ly for krigen, og da Rusland den 16. marts bombede det ukrainske teater, døde op mod 600 civile mennesker.

Dengang kaldte nødhjælpsorganisationen Amnesty det for en klokkeklar krigsforbrydelse. Særligt fordi, at der tydeligt var skrevet på vejen foran bygningen, at der var børn i bygningen.

Det var tilmed skrevet på russisk.

Teatret i Mariupol blev totalødelagt af russiske missiler, konkluderer Amnesty International. På gårdpladsen ses det russiske ord for børn skrevet i det kyrilliske alfabet.

Men Rusland anerkender ikke, at de skulle stå bag bombningen af teateret og har i stedet beskyldt den ukrainske Azov-enhed for at stå bag.

Azov-enheden er en bataljon, der i 2014 blev grundlagt af 'Ukrainske Patrioter' og 'Nationalsocialistisk Forsamling', der er to højreekstreme grupper med det fælles mål at bekæmpe Rusland.

Men ifølge en rådgiver for borgmesteren i Mariupol, Petro Andryushchenko, har Rusland ytret, at de har i sinde at bygge et nyt teater ovenpå det gamle teater.

Den køber Petro Andryushchenko dog ikke, skriver BBC.

Rådgiveren tror i stedet, at det handler om, at Rusland forsøger at dække over de krigsforbrydelser, Rusland anklages for at have begået, da de under bombningen dræbte flere hundrede civile og børn.

Nødhjælpsorganisationen Amnesty var efter bombningen i Mariupol for at indsamle beviser for krigsforbrydelsen.

