Tvillingesøstrene Julija og Anna Aksentsjenko skulle have fejret deres 15-års fødselsdag den 4. september.

Det kommer de aldrig til.

Begge var blandt de dræbte, da 10 mennesker tirsdag mistede livet efter, at et missil ramte blandt andet en restaurant i ukrainske Kramatorsk.

Det skriver VG, der henviser til byrådet i Kramatorsk, der på Telegram, blandt andet skriver:

Ifølge byrådet i ukrainske Kramatorsk blev mindst 10 mennesker dræbt, da en raket tirsdag blandt andet ramte en restaurant. Foto: State Emergency Service Handout/EPA/Ritzau Scanpix

»Det er med sorg og uudtømmelig smerte, at vi må oplyse om, at søstrene Julija og Anna Aksentsjenko er døde.«

Søstrene var lige blevet færdige med ottende klasse.

På vegne af blandet andet byens lærere, skriver byrådet:

»Det er vanskeligt at finde trøstende ord, det er umuligt at råde bod på smerten og bitterheden over tabet. At miste nogen, man står nær, er det værste, man kan komme ud for. I dette bitre øjeblik deler vi fortvivlelsen med familien og bøjer vores hoveder dybt i sorg.«

Missilangrebet har indtil videre kostet 10 mennesker livet, mens 61 meldes såret.

En belgisk freelancejournalist, der var til stede på restauranten under angrebet, skriver på Twitter, at folk lå fastklemt under ruinerne.

Ifølge Ritzau sagde Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskyj, i sin daglige videotale onsdag, at angrebene viser, at Rusland »kun fortjener én ting, som konsekvens for hvad det har gjort: Nederlag og en dom«.