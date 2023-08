Thomas Kristensen ud, Mads Bech Sørensen ind.

AGF stiler højt og ambitiøst i jagten på at hente afløseren for 'TK', som B.T. kunne afsløre kan blive klubbens rekordsalg, og hvis det står til 'de hviie', skal tomrummet fyldes ud af Premier League-spiller i Mads Bech Sørensen.

B.T. kan afsløre, at AGF og Brentford ligger i positive forhandlinger om en handel af den danske midterforsvarer, og at man er tæt på at kunne købe ham fri på en femårig aftale.

24-årige Mads Bech Sørensen har kontrakt med den danske Premier League-klub i et år endnu og har i de seneste sæsoner været udlejet til flere klubber i Groningen, Nice og Wimbledon.

Mads Bech Sørensen kan være AGF-spiller om kort tid. Foto: Adam Hunger/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Mads Bech Sørensen kan være AGF-spiller om kort tid. Foto: Adam Hunger/AFP/Ritzau Scanpix

Tiden synes dog moden til en permanent transfer, og pilen peger altså mod Superligaen og Aarhus.

Det er seks år siden, at Mads Bech Sørensen forlod dansk fodbold og kom til England.

Dengang spillede han i Horsens.

Hvis alt forløber efter planen, bliver han præsenteret lidt mere nordpå inden fredag midnat, hvor transfervinduet i Danmark lukker.