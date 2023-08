Det er nu blot et spørgsmål om timer, før Thomas Kristensen er fortid i AGF og ny spiller i Udinese.

Som B.T. kunne afsløre, rejste spilleren til Italien efter træningen onsdag, fordi Superliga-klubben og Udinese var blevet enige om en handel.

En handel, som ‘de hviie’ kan juble hele vejen til banken med, for den kan nemlig blive historisk stor.

Ifølge B.T.s italienske kilder prøvede Udinese først med et bud på fire millioner euro, 30 millioner kroner, men det blev afvist af AGF, der krævede et meget højere beløb, og det gik italienerne i sidste ende med til.

Stig Inge Bjørnebye har givet nogle dyre håndslag denne sommer. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

Således punger Serie A-klubben ud med fem millioner euro, 37,5 millioner kroner, i straksoverførsel, og så ligger der yderligere tre millioner euro, 22,5 millioner kroner, og venter i realistiske bonusser, der over en femårig periode er bundet op i antallet af kampe, som ‘TK’ kommer til at spille i Udinese.

Når og hvis det sker, vil transferen have indbragt AGF 60 millioner kroner, hvilket er mere, end da klubben tidligere denne sommer solgte Yann Bisseck for 52 millioner kroner til Inter.

I det hele taget strømmer millionerne ind på AGFs klubkonto her i de varme måneder af 2023.

Som B.T. tidligere har løftet sløret for, er også Adam Daghim blevet solgt til RB Salzburg for minimum 21 millioner kroner i en handel, der har potentiale til at indbringe klubben 45 millioner kroner.

Samlet kan AGF altså med de tre transferer af Bisseck, Daghim og ‘TK’ indkassere langt over 150 millioner kroner.

Det er en femtedel af den pris, som klubben i så mange år har forsøgt at rejse midlerne til i forhold til et stadion, og som nu endelig bliver opført i de kommende år.