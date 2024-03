Der kommer et retsligt efterspil, efter at en vindmølletransport tidligt onsdag kilede sig fast under en bro ved Thisted.

Sådan lyder det fra Tungvogncenter Nord, der hører under Nordjyllands Politi.

Politiet vil således som minimum rejse sigtelse for overtrædelse af rutetilladelse, skriver TV Midtvest.

For det har vist sig, at vindmølletransporten ikke har fulgt den såkaldte 'tvangsrute', som den var blevet anvist.

Her lappes Oddesundvej med ny asfalt. De store skader på broen kan også tydeligt ses. Foto: Vejdirektoratet

Derudover vil politiet vurdere, om andre sigtelser kan komme i spil.

»De har lavet voldsom skade. Så det er ikke særlig godt, skal vi ikke sige det på den måde,« siger politikommissær Claus Kjær-Pedersen til TV Midtvest.

Strækningen på Rute 11 Oddesundvej har på grund af uheldet, der skete kl. 2 natten til onsdag, været totalt spærret for trafik i næsten halvandet døgn.

Men torsdag kl. 12.20 er hovedvejen igen blev åbnet for trafik, oplyser Vejdirektoratet.

Her ses broen blive hakket i stykker for at vindmøllehuset fri. Foto: Vejdirektoratet

Det er muligt, efter at det tonstunge vindmøllehus igen er blevet fjernet. Desuden er der torsdag morgen blevet lagt ny asfalt på Oddesundvej, hvor et lille krater midt på vejen vidnede om den ubudne gæst.

Vejen over broen, Thorstedvej, kommer dog ikke til at åbne lige foreløbig, oplyser Henrik Skriver Jensen, politikommissær ved lokalpolitiet i Thisted, til B.T. torsdag middag.

»Den kommer til at at være lukket i en rum tid,« siger han.

Billeder fra stedet viser da også, at det har været nødvendigt at fjerne store del af broens betonkonstruktion for at få det fastkilede vindmøllehus fri.

»Der kommer vi til at lave noget mere permanent omkørsel i et stykke tid,« siger politikommissær Henrik Skriver Jensen.