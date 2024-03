Der er iskold luft mellem Jelena Ostapenko og Victoria Azarenka.

Det beviste de to tennisstjerner i hvert fald, da de onsdag stod over for hinanden ved WTA-turneringen i Doha, Qatar.

For efter opgøret, som Azarenka i øvrigt vandt, nægtede Ostapenko at give hånd til hende oppe ved nettet.

I stedet rakte hun ketsjeren frem for at sige tak for kampen.

Victoria Azarenka lod sig ikke påvirket af episoden. Foto: Ibraheem Al Omari/Reuters/Ritzau Scanpix Vis mere Victoria Azarenka lod sig ikke påvirket af episoden. Foto: Ibraheem Al Omari/Reuters/Ritzau Scanpix

Det lignede dog ikke ligefrem, at det påvirkede den rutinerede spiller fra Belarus det mindste.

I stedet vendte hun sig nemlig om for at give hånden til dommeren.

Den anerkendte tennisjournalist Ben Lewis kunne da heller ikke lade være med at kommentere på den bizarre episode på det sociale medie X.

'Hvor er det ironisk, at Ostapenko for nogle uger siden beskrev sig selv som en mere moden spiller. Hun har spillet fremragende tennis i denne sæson, men der er absolut ingen udvikling i hendes modenhed,' skriver han i et opslag og fortsætter:

'Det er mangel på respekt og frygtelig sportsånd.'

Jelena Ostapenko har blot tabt tre kampe i denne sæson. Alle tre nederlag har dog været til netop Victoria Azarenka.