Brøndby meddeler torsdag aften, at klubben har solgt midtbaneprofilen Christian Nørgaad til den italienske Serie A-klub Fiorentina.

En ganske stor transfer-bombe er netop blevet smidt i Brøndby, der har solgt en af klubbens bedste spillere til den italienske storklub, Fiorentina. Og det til en ganske fornuftig pris.

Således oplyser Brøndby, at Fiorentina i første omgang betaler omkring 26 millioner for den 24-årige dansker. Men det fremgår ikke, hvor lang en aftale Christian Nørgaard har tegnet med italienerne.

Sportsdirektør Troels Bech kalder salget af Christian Nørgaard for et stort skulderklap.

»Det er et kæmpe skulderklap til både Christian Nørgaard og Brøndby IF. Christian har som både fodboldspiller og person gennemgået en enorm udvikling de seneste to sæsoner, hvor han også er blevet et bindeled til denne klubs mange fantastiske fans,« siger han til Brøndbys hjemmeside og fortsætter:

»Når man på den måde vokser som spiller og leverer de præstationer, som Christian har leveret, er det kun naturligt, at de store klubber holder øje med ham. Her kom Fiorentina med en rigtig god mulighed for både Christian og Brøndby IF, og nu skal Christian så tage det næste skridt i sin udvikling i en ny klub og på et højere niveau.«

Superligaklubben Brøndby IF sælger midtbanespilleren Christian Nørgaard til den italienske Serie A-klub Fiorentina. (Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix) Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Superligaklubben Brøndby IF sælger midtbanespilleren Christian Nørgaard til den italienske Serie A-klub Fiorentina. (Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix) Foto: Mads Claus Rasmussen

Christian Nørgaard takker Brøndby og cheftræner Alexander Zorniger for nogle gode år, der nu kulminerer med et salg til Fiorentina.

»Der går rigtig mange tanker gennem mit hoved og følelser gennem min krop i dag. Den altoverskyggende tanke og følelse er dog taknemmelighed. Det er over for klubben, spillerne, staben og selvfølgelig fansene. De skal vide, hvor meget de betyder for både klubben og mig. De er helt unikke, og nu er jeg en af dem – en Brøndby-fan,« lyder det fra midtbanespilleren og tilføjer:

»Jeg vil også gerne sige tak til Alexander Zorniger. Han har troet på mig fra første dag og givet mig ansvar og tillid. Han har været med til at gøre dette skifte muligt, og han har en stor andel i min udvikling de sidste to år.«

Læs også: Pusic stopper hos AC Horsens få dage efter, at han ellers blev præsenteret.

Christian Nørgaard forklarer, at skiftet til Fiorentina er sket på meget kort tid.

»Det hele er gået lidt stærkt de sidste par dage, men så snart muligheden er der, kommer jeg hjem og siger farvel. Det er vigtigt for mig at få gjort, for Brøndby IF er kommet til at betyde så meget for mig,« siger han til Brøndbys hjemmeside.

Opdateres..