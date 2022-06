Lyt til artiklen

»Jeg ved godt, at der er mange, der er irriterede på mågerne, men jeg har en helt anden tilgang.«

Sådan lyder ordene fra Vera Vinther, der med sine egne ord er »totalt promåge«.

Derfor var hun også nødt til at gøre noget, da hun onsdag aften var på hjem fra Netto og fik øje på en måge, der sad og puttede sig ved en trappesten.

»Jeg kunne se, at den ikke havde det godt. Så jeg nærmede mig og hældte lidt vand ud, som jeg lige havde købt, og det var tydeligt, at den var meget tørstig,« forklarer Vera.

Vera Vinther er opvokset på Færøerne, hvor holdningen til dyr og fugle ifølge hende selv er noget andelerdes end i Danmark. Vis mere Vera Vinther er opvokset på Færøerne, hvor holdningen til dyr og fugle ifølge hende selv er noget andelerdes end i Danmark.

Uden problem gik hun tættere på den udskældte fugl og begyndte at fodre den direkte fra flasken.

»Jeg gav den også lidt Kinder-chokolade. Jeg ved godt, det ikke er dyrefoder, men det var lige, hvad jeg havde i posen, og den kunne godt lide det,« siger Vera.

Og det er faktisk ikke første gang, at Vera kommer en måge til undsætning.

Hun har flere gange båret store mågeunger over vejen.

Vera kunne ikke bare gå forbi den nødlidende måge og hjalp den med både vådt og tørt – det er tomat og ikke blod, den er smurt ind i. Vis mere Vera kunne ikke bare gå forbi den nødlidende måge og hjalp den med både vådt og tørt – det er tomat og ikke blod, den er smurt ind i.

»De kan ikke flyve, så de går bare rundt på jorden, og der har jeg nogle gange hjulpet dem lidt i sikkerhed, hvis de vandrede rundt et farligt sted,« siger hun og griner lidt.

Vera er oprindelig fra Færøerne, og derfor er hun vokset op med et helt andet forhold til fugle end de fleste herhjemme.

»Måger har været soundtracket til mit liv, og på Færøerne er det slet ikke unormalt, at man har fugle som måger og ravne som kæledyr udenfor.«

»Min far, som er kaptajn på en trawler, har også hjulpet mange måger, som er faldet om på dækket af træthed, og givet dem lidt vand og fisk, så de kunne flyve videre,« siger hun.

Det blev dog ikke til flere flyveture – ikke lige nu i hvert fald – for den nødlidende måge ved trappestenen.

Dyrenes Beskyttelse hentede den onsdag aften.

»Jeg tror, den var gammel og nok ville have svært ved at klare sig i naturen. Men jeg ville alligevel gerne lige gøre et forsøg for at hjælpe den – det kunne jo være, den bare var fløjet ind i noget og havde brug for lidt støtte og tid til at sunde sig,« siger hun.

Hun håber, at flere vil komme til at se på fuglene med samme mildhed som hende selv.

»For mig skal alle dyr behandles ordentligt, og jeg tænker også, at de er gode at have i byerne, hvor de rydder pænt op efter pizza i gaderne.«