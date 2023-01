Lyt til artiklen

Corona findes og er mere eller mindre i bedste velgående.

Endnu en ny omikronvariant spreder sig med lysets hast. Og det vækker stor bekymring i international sammenhæng.

Den nye variant er på forholdsvis kort tid blevet den dominerende variant i den nordlige del af USA. Derfor er man nu bekymret for, at den kan skabe nye store og omfattende smittebølger. Det skyldes blandt andet, at varianten er både meget mere smitsom, bedre til at undvige immunitet og samtidig bedre kan binde sig til cellerne i kroppen.

Sådan lyder det i en dyster melding fra WHO samt både de europæiske (ECDC) og amerikanske (CDC) sundhedsmyndigheder.

Ifølge SSI, så er varianten også registreret i Danmark og andre europæiske lande. Dog på et lavt niveau. Det skriver TV 2.

»Der er indtil videre ikke noget i de danske data, der giver anledning til speciel bekymring. Men det er naturligvis en variant, som vi har særlig fokus på i øjeblikket, og som vi følger tæt via overvågningen,« siger seniorforsker Morten Rasmussen fra SSI til TV 2.

I den seneste tendensrapport fra SSI fremgår det, at varianten nu udgør 1,5 procent af de sekventerede prøver mod 0,31 procent for to uger siden.

SSI kan ikke udelukke, at varianten bliver dominerende i Danmark i løbet af foråret.

Varianten dukkede første gang op i den danske oversigt i midten af november.