»Det er en rimelig stor stressfaktor.«

Sådan siger 23-årige Morten Andersen om sin kommende tur hjem til jul.

Egentlig var det en ligetil hjemrejse. En togtur på godt en time fra Odense til Vejen, og så ville han være hjemme hos sine forældre og klar til at holde jul.

Men nu er situationen markant anderledes, for fra søndag er der indført krav om, at man skal have et gyldigt coronapas for at tage Intercity- og lyntog samt fjernbusser.

Morten Andersen fik en positiv coronatest tirsdag den 14. december. Han havde kun én dag med symptomer, og da han havde været symptomfri i 48 timer, kunne han bryde sin isolation.

Men selvom han nu er rask, har han først et gyldigt coronapas 28. december. Og det betyder, at han ikke kan tage sin planlagte togrejse hjem til jul den 23. december.

Ingen af hans forældre har en bil. Måske kan hans storebror komme og hente ham. Måske har han en ven i Odense, der vil køre ham hjem. Han er stadig ved at finde ud af, hvad der kan lade sig gøre, og det kræver en del arbejde. Især når han ikke har haft symptomer i mange dage til den tid.

»Man ved ikke helt, om man er købt eller solgt. Det er en ret ubelejlig situation. Det giver mig en irritation, og det er en rimelig stor stressfaktor,« fortæller den 23-årige studerende.

»Jeg skal også gerne tilbage igen den 25. december, for jeg har lektier og et arbejde, der skal passes. Det er et ret stort puslespil, der lige pludselig skal lægges.«

Han mener ikke, det virker som om, det nye krav er tænkt helt igennem, da det blev vedtaget, og han undrer sig over, at coronapasset i toget er nødvendigt nu, når det ikke var tilfældet under de andre nedlukninger.

Morten Andersen ved, han ikke er alene om at være i denne situation.

»Jeg kender mange yngre studerende, som har siddet med eksamen, og nu vil de gerne hjem til deres familie og holde jul, og det kan de så ikke,« fortæller Morten Andersen.

»Jeg synes, det er utroligt ærgerligt.«

Det nye krav om coronapas indbefatter også et krav om pladsbillet. Kravet trådte i kraft søndag 19. december og gælder indtil 16. januar. Rejser med S-tog eller regionaltog kræver hverken pladsbillet eller coronapas, og desuden gælder kravet om coronapas ikke børn og unge under 15 år. De skal dog stadig have pladsbillet.