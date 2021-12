Hvis du har været smittet 14 dage før juleaften, og du havde planer om at skulle med fjerntoget eller -bussen hjem til jul - så har du et problem.

For at rejse med fjernbus og intercity- eller lyntog skal du have et gyldigt coronapas. Men hvis du har været smittet, er dit coronapas ugyldigt i 14 dage.

Det betyder, at har du en positiv test fra 10. december eller senere, vil du ikke kunne rejse med fjernbus, intercity- eller lyntog før efter juleaften. Også selvom du er rask igen og må bryde isolationen.

»Det går rigtig stærkt med smitten lige nu, og derfor er der også brug for ekstra opmærksomhed og ekstra tiltag, så juletrafikken kan opretholdes og smittespredningen mindskes,« lyder det fra transportminister Benny Engelbrecht i en pressemeddelelse.

»Derfor indfører vi nu krav om coronapas på de lange rejser samt pladsbilletkrav, så der ikke er overfyldte tog i juleperioden, hvor mange rejser længere.«

Forhindrer det nye krav om coronapas dig i at komme hjem til jul?

Selvom du ikke er smittet, når du drager på juleferie, kan du stadig risikere at blive fanget i kravet om coronapas.

For bliver du smittet, mens du er hjemme til jul, kan du ikke komme med toget eller bussen tilbage igen.

De nye krav blev vedtaget efter anbefalinger fra sundhedsmyndighederne og Epidemikommissionen. Kravene er blevet indført for at bekæmpe smitten med coronavirus - og særligt den nye og smitsomme omikronvariant.

Udover kravet om et gyldigt coronapas kræves der også en pladsbillet til togturen. Hvis kravene ikke overholdes, koster det en bøde på 750 kroner.

For nogle rejsende kan kontrolafgiften dog refunderes, oplyser transportminister Benny Engelbrecht.

Den mulighed gælder, hvis man rejser til og fra arbejde og uddannelsessted, hvis uddannelsessted eller arbejdsgiver godkender disse rejser. For at få refunderet sin bøde, skal der indsendes dokumentation og tilladelse fra arbejdsgiver eller uddannelsessted til DSB's kundecenter.

Selvom pladsbillet bliver et krav, betyder det ikke, at den bliver gratis henover julen. Frem til 27. december koster de 30 kroner, og for folk med et pendlerkort koster de 10 kroner. Efter den 27. december bliver de gratis.

Et argument fra administrerende direktør i DSB Flemming Jensen er, at man efter julen går tilbage til pendlertrafik, og pendlerne skal ikke påføres den ekstra omkostning ved en pladsbillet.

At pladsbilletterne koster penge henover julen, skyldes ifølge direktøren to ting:

Dels sikkerhed for passagerer og togpersonale, fordi man undgår stående passagerer; dels at man vil forhindre hamstring af billetter, som køberne ikke bruger, og at togene dermed kører med tomme sæder.

Benny Engelbrecht fortalte på pressemødet, at man uden omkostninger kan få refunderet sin togbillet, hvis man ikke kan eller har lyst til at tage toget hjem til jul på grund af smittesituationen.

Kravet om pladsbillet og gyldigt coronapas er gældende fra søndag 19. december, og det er et krav indtil 16. januar.

Rejser med S-tog eller regionaltog kræver hverken pladsbillet eller coronapas, og desuden gælder kravet om coronapas ikke børn og unge under 15 år. De skal dog stadig have pladsbillet.