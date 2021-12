Der blev både talt med ekskærester og eksperter, men det lykkedes kun Ghislaine Maxwells forsvarere at få otte ud af de annoncerede op mod 35 vidner til at stille op i retten.

Og det ser ikke godt ud for den tidligere jetsetter, vurderer amerikansk advokat. Selv mener Ghislaine dog, at hun står ganske godt.

Det var i hvert fald det indtryk, man fik, da den 59-årige fik lov at få det sidste spørgsmål i retten i New York fredag, hvor forsvarerne blev færdige med at afhøre deres vidner:

»Frøken Maxwell, vær venlig at rejse Dem. Beslutningen om at vidne eller ej er Deres beslutning,« sagde dommeren ifølge Independent, hvortil Maxwell svarede:

Ghislaine Maxwell i retten Foto: JANE ROSENBERG Vis mere Ghislaine Maxwell i retten Foto: JANE ROSENBERG

»Ærede dommer, myndighederne har ikke bevist denne sag ud over enhver tvivl, så derfor er der intet behov for, at jeg vidner,« lød det fra jetsetteren, der er tiltalt for at have stået i ledtog med Jeffrey Epstein og er anklaget for grooming og menneskehandel af fire dengang mindreårige piger.

Men det er ikke alle, der mener, at Ghislaine Maxwell står så stærkt.

Den New York-baserede advokat Gregory Smith, som ligesom mange andre amerikanske advokater har fulgt sagen nøje, mener, at det ikke ser for godt ud for Maxwell:

»Det er svært at sige, når man ikke er inde i retssalen, men mit indtryk er, at forsvaret har problemer,« udtaler han til B.T. i en mail, med henvisning til at forsvarerne tydeligvis har haft svært ved at modbevise de anklager mod Maxwell, som anklagemyndigheden er kommet med.

Ghislaine Maxwell i retten med kendisadvokaten Bobbi Sternheim Foto: JANE ROSENBERG Vis mere Ghislaine Maxwell i retten med kendisadvokaten Bobbi Sternheim Foto: JANE ROSENBERG

Forsvarsadvokaterne har ellers været kreative. Foruden at indkalde ekskærester og tidligere ansatte hos Epstein og Maxwell havde de indkaldt en psykolog med speciale i 'falsk hukommelse'.

Psykologen ved navn dr. Elizabeth Loftus oplyste, at hun tog 600 dollar (knap 4.000 kroner) i timen for at vidne. Desuden kom det frem, at hun havde deltaget i flere hundrede retssager – for forsvarsadvokater – herunder i sagen mod Harvey Weinstein.

Ifølge Gregory Smith er det helt normalt, at man i USA kan betale sig til den slags vidner:

»Så længe den sagkyndige er kvalificeret, og vidneudsagnet har grundlag i anerkendt videnskab, er vidneudsagnet tilladt. Det er normal praksis,« oplyser han og forklarer, at forsvaret bruger eksperter til at skabe tvivl hos juryen om pålideligheden af ofrenes erindringer.

Tror du, at Ghislaine Maxwell bliver dømt skyldig i menneskehandel og grooming?

Det var desuden noget af en kamp, som forsvarsadvokaterne kæmpede fredag for at få alle vidner fremført. Flere gange tryglede forsvarsadvokaterne dommeren, om de kunne få lov at fremføre flere vidner på mandag.

»Vores klients liv er på spil,« lød det blandt andet fra advokaterne.

De manglede tilsyneladende et vigtigt vidne ved navn Kelly, som de havde problemer med at finde, og som først kunne blive hentet til USA på mandag, forklarede forsvarsadvokaten Laura Menninger og berettede, at det var hårdt arbejde at fremskaffe alle vidner.

»Vi flyver folk ind fra hele landet og fra den anden side af Atlanterhavet, vores klients liv er på spil, og vi bliver kun givet en halv dag til at fremskaffe et vidne,« prøvede hun.

Flere billeder af Jeffrey Epstein og Ghislaine Maxwell er blevet fremvist i retten. Foto: HANDOUT Vis mere Flere billeder af Jeffrey Epstein og Ghislaine Maxwell er blevet fremvist i retten. Foto: HANDOUT

Men lige lidt hjalp det. Dommer Alison Nathan mente, at de fem dages pause, der var mellem afhøringen af anklagernes vidner, til forsvaret begyndte, var længe nok til forberedelse.

»Jeg har en regel. Enten har I jeres næste vidne klar, eller også slutter I,« sagde hun og afviste dermed også, at et specielt vidne kunne blive fløjet ind til mandagens retsmøde.

Ifølge Gregory Smith ser det ikke for godt ud for Ghislaine Maxwell:

»Mit indtryk er, at der er en god chance for, at juryen finder hende skyldig. Juryer gør dog nogle gange nogle overraskende ting,« siger han.

Psykologen Elizabeth Loftus vidner på vegne af forsvarerne. Foto: JANE ROSENBERG Vis mere Psykologen Elizabeth Loftus vidner på vegne af forsvarerne. Foto: JANE ROSENBERG

Medmindre dommer Nathan ombestemmer sig, skal anklagerne og forsvarerne mandag procedere, mens det forventes, at juryen tirsdag kan trække sig tilbage og diskutere sagen.

Det vides endnu ikke, om dommen falder før jul.

Ghislaine Maxwell har gennem hele forløbet nægtet sig skyldig i alle anklager.