Det er efterhånden normalt at møde et Wolt-bud på veje landet over. Men det er ikke alle, der er tilfreds med deres adfærd i trafikken.

En af dem er Christian Højlund fra Aarhus, skriver TV 2 Østjylland.

Han mener, at flere Wolt-budde ræser gennem Aarhus-bydelen Trøjborg og derved gør det utrygt at færdes i gadebilledet. En af beskrivelserne går på et Wolt-bud, der kommer kørende på en elcykel i fuld fart på fortorvet.

Ifølge TV 2 Østjylland er flere lokale beboere enige, hvilket de giver udtryk for gennem Facebook.

»Jeg vil helst ikke hyle i det kor, der altid brokker sig, men det her gør mig vred. Jeg synes, at deres opførsel er respektløs,« siger Christian Højlund.

Hos Wolt Danmark beklager man hændelserne, ligesom de gerne viol afhjælpe med problemet.

B.T. skrev tidligere på måneden om et Wolt-bud, der kom på decideret afveje og endte på motorvejen. Den historie kan du læse her.

Wolt kom til Danmark i 2017.

Deres hovedkontor ligger i København – og i hele Danmark er de til stede i 25 byer.