Det kan være frustrerende at tage den forkerte afkørsel på motorvejen.

Men det er nok endnu værre, hvis man kørende på en scooter i det hele taget finder sig selv på motorvejen.

Det er netop den situation, som et Wolt-bud fra madudbringningstjenesten fandt sig selv i fredag eftermiddag.

Midt i den skraverede spærreflade ved sammenfletningen på Helsingmotorvejen så Rasmus Granlund scooteren holde ind foran sig.

Wolt-budet burde slet ikke være på motorvejen og heller ikke holde ved spærrefladen. Og det fangede Rasmus Granlund på sit dashcam.

»Jeg tænkte, at der er en, som går op i at levere maden hurtigt, mens den stadig er varm. Og måske er ligeglad med færdselsregler.«

Rasmus Granlund oplyser, at Wolt-budet kom fra tilkørslen ved Ikea omkring Nybrovej.

Efter han havde passeret scooteren på motorvejen, så Rasmus Granlund, at personen krydsede motorvejen og kørte fra ved næste afkørsel gennem nødsporet.

B.T. har kontaktet Wolt med videoen for at høre, hvorvidt de ønsker at forholde sig til den. Wolt ønsker dog ikke at kommentere videoen.