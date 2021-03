Fra 9. marts kan du i Tyskland gå på apoteket og købe en hurtigtest for corona med hjem. Der forventer apotekerkæden DM at have den populære vare på hylderne.

Og de kommende uger følger flere apoteks- og supermarkedskæder trop. Dermed behøver tyskerne ikke at møde op på et testcenter for at få stukket en vatpind op i næsen.

Men hvordan ser det ud herhjemme? Kommer den type hjemmetest også på de danske supermarkedshylder, så vi lige kan smide en hurtigtest ned i kurven, når vi alligevel lige handler mælk, havregryn og toiletpapir i Netto?

Statsminister Mette Frederiksen nævnte netop muligheden for, at vi i fremtiden kunne teste os selv hjemme, da hun i midten af februar annoncerede en ny aggressiv teststrategi, hvor flere ugentlige test ville blive en del af mange danskeres hverdag.

Hvor tæt vi så reelt er på den mulighed, er dog ikke blevet præciseret.

I vores naboland Tyskland er de nu nået så langt, at apotekerne forventer at have de første hjemmetest på hylderne 9. marts.

»Vi forventer tilgængelighed for vores kunder tidligst fra 9. marts, forudsat at producentens leveringsforpligtelser kan opfyldes,« siger Sebastian Bayer, administrerende direktør i apotekerkæde DM, i en pressemeddelelse.

Der er tale om en såkaldt ydrenæsetest, der ikke skal helt så langt ind i næsen som den lyntest, mange måske har stiftet bekendtskab med. Prisen forventes at ligge omkring ti euro.

Den type ydrenæsetest har testcentrene nu også taget i brug herhjemme. Men før de kan komme på hylderne til hjemmetest i Danmark, kræver det ifølge Lægemiddelstyrelsen, at testen bliver CE-mærket.

»Der findes på nuværende tidspunkt ikke covid-19-antigenhurtigtest på det danske marked, der er CE-mærket som udstyr til selvtestning,« lyder det fra Lægemiddelstyrelsen.

Når apoteker og supermarkeder i Tyskland allerede fra næste uge kan få lov at sælge hjemmetest, skyldes det, at de tyske myndigheder i sidste uge gav dispensation til, at specifikke antigentest til hjemmebrug nu må markedsføres, selvom de endnu ikke har den retmæssige CE-mærkning.

En lignende dispensation er der på nuværende tidspunkt ikke givet i Danmark, oplyser Lægemiddelstyrelsen til B.T.

Og derfor må vi altså vente på CE-mærkningen, før vi kan hive en test ned fra supermarkedshylderne.

I øjeblikket er et forskerhold på Hvidovre Hospital ved at undersøge virkningen på en række forskellige test – herunder to hjemmetest. De data skal i slutningen af marts afleveres til Region Midtjylland, som tager stilling til, hvilke test der skal indkøbes på statens regning, og som danskerne dermed får gratis adgang til.