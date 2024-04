Myndighederne har lagt sig fast på, at Vestkysten skal sikres mod vandet – men det kan gå ud over sommerhusene ved kysterne.

Det vurderer Søren Munch Kristiansen, der er lektor for Institut for Geoscience ved Aarhus Universitet, i hvert fald over for TV Midtvest.

Det er især omkring Fjaltring lidt sydvest for Lemvig, at det kan blive et problem.

Og årsagen er ifølge eksperten en kombination af sandfodring og naturlige forhold.

»Vinden trykker så meget på sandkornene, at de på et tidspunkt virkelig begynder at flytte sig ind som en kæmpe dyne af sand, som vil lægge sig ind over andre sommerhuse om 10-20 år,« siger han.

Kystdirektoratet har for nylig offentliggjort sine planer om sandfodring for den jyske vestkyst.

Ved sandfodring forsøger myndighederne at sikre de fredede kyster mod vandet:

»Formålet med sandfodringen er at opretholde det aftalte sikkerhedsniveau, standse kysttilbagerykningen på størstedelen af strækningen, og forhindre gennembrud af sanddiger og klitter, så baglandet er beskyttet mod oversvømmelse,« skriver Kystdirektoratet.

Men i stedet kan sandet altså ende med at oversvømme sommerhusområderne ved kysterne.

TV Midtvest har da også delt billeder fra henholdsvis 2017 og 2023, hvor man tydeligt kan se sandet rykke på sig.