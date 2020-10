Tidligere i dag kunne B.T. fortælle, at Søren Brostrøm havde glemt at spritte af i et københavnsk fitnesscenter.

Det kunne 27-årige Linnea Bloch fra København, der havde iagttaget Sundhedsstyrelsens direktør, berette, og hun havde endda taget en video af episoden.

Nu har Søren Brostrøm så lagt en video på det sociale medie Instagram, hvor han sætter nogle ord på hele polemikken.

»Ja, jeg har glemt at spritte af i fitnesscentret, og jeg har også gjort det mere end en gang. Jeg har også pillet mig i næsen på en pressekonference,« siger han i videoen, som du kan se øverst i artiklen, og fortsætter:

»Der er bare det at sige til det, at jeg er et menneske, og jeg strammer mig an, og det har jeg også gjort i fitnesscentret«.

Han fortæller derudover, at krav og retningslinjer i disse tider kan være svært, og det også er tilfældet for ham selv.

Og det lader til, at han har opbakning fra B.T.'s læsere.

Da B.T. skrev om sagen tidligere onsdag, var der nemlig også en afstemning med følgende spørgsmål:

Er det okay, at Søren Brostrøm glemmer at spritte af i træningscentret?

Og hele 16.386 af de 29.910, der har stemt, svarer, at 'ja, det kan glippe for enhver'.

Et mindretal på 12.881 har svaret, at:

'Nej, han burde være mere omhyggelig med at følge egne retningslinjer'.

Du kan læse hele historien om Søren Brostrøms manglende fitness-afspritning her.