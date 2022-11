Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Inden for de næste seks måneder, skal bostedet Rosenkildevej 87-89 i Slagelse lukke.

Det oplyser Slagelse Kommune i en pressemeddelelse.

I 2019 fik bostedet seks påbud, og i sommeren 2022 blev der udstedt tre mere. Hovedsageligt bygger disse påbud på den faglige kvalitet som manglede dokumentation og implementering af faglige tilgange og metoder.

Fristen for at få styr på de seneste tre påbud var 3. oktober, men fordi økonomien på bostedet ikke hænger sammen, har Socialtilsynet Øst nu besluttet, at det må lukke.

»Det er virkelig en ærgerlig situation, men jeg hæfter mig ved, at Socialtilsynet vælger at lukke tilbuddet af økonomiske årsager og ikke pga. manglende trivsel,« fortæller Lone Berner Wolff, der er socialchef i Center for Handicap og Psykiatri.

Mere konkret har bostedet et underskud på cirka 13,7 millioner kroner, og det betyder, at 40 borgere med varig fysisk eller psykisk nedsat funktionsevne skal have et nyt sted at bo.

Derudover er 101 medarbejdere tilknyttet bostedet, og her oplyser kommunen, at man vil forsøge at finde arbejde til dem andre steder i kommunen.

»Det er både trist og beklageligt, at vi er havnet i denne situation – især for de beboere og medarbejdere, der er tilknyttet,« fortæller Lone Berner Wolff.

Hun understreger, at fokus nu vil være på at få beboere og medarbejderne så godt igennem den svære situation som muligt.

Bostedet skal lukke senest 3. maj 2023.