Storebror prins William viser sig som et godt eksempel og flyver på budgetklasse, efter hans lillebror, prins Harry, har fået kritik for at flyve for meget med privatfly.

Prins William, hans kone Kate Middleton og deres børn er set stige af et budgetfly i Skotland, Aberdeen, hvor de sad blandt 'helt almindelige mennesker' på de smalle sæder.

En passager fra flyet spottede dem blandt 'alle andre dødelige'.

»Familien sad forrest. Jeg flyver den her rute hele tiden, men ingen opdagede det,« fortæller en passager, Daily Mail har talt med, og fortsætter: »Senere går det op for mig, at Kates mor sidder få rækker fra mig.«

#new The Cambridges flew to Scotland this morning. The family took a regular flight from Norwich to Aberdeen. #katemiddleton #duchessofcambridge #princewilliam #dukeofcambridge #princegeorge #princesscharlotte #princelouis #cambridge #kensingtonroyal #kensingtonpalace pic.twitter.com/jMHgSkeoCs — Kate Middleton (@secretofellie) August 22, 2019

Men Prins Williams vaner med at tage familien på et billigt fly står skarp kontrast til prins Harry og hertuginde Meghans vaner.

Parret har fået kritik for at tage fire ture med deres private jetfly over 11 dage denne sommer. Argumentet var et hensyn til sikkerhed, men kritikere mener, det er hyklerisk, når prins Harry for nylig har opfordret til, at alle tænker på klimaet.

Forfatter og ekspert i den royale familie Robert Jobson hopper ikke på det argumentet. Den kongelige familie kan sagtens tage almindelige, kommercielle flyveture, uden de risikerer deres sikkerhed:

»Den royale familie har brugt billige flyselskaber i flere år. Prinsesse Diana gjorde det ofte. William og Kate beviser, de sagtens kan gøre det, for der var ingen problemer på flyet, og hvis der havde været problemer, så havde der været sikkerhedspersonale,« siger han.