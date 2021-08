Venstres stemmesluger Tommy Ahlers forlod Folketinget for nylig, da han var demotiveret over ikke at kunne få mærkbare politiske resultater igennem. Det viser sig nu, at flere af hans suppleanter heller ikke vil i Folketinget.

Venstre skulle helt ned og have fat i tredjesuppleanten Anne Rasmussen, der fik 545 personlige stemmer, for at finde en, som gad overtage Ahlers plads blandt de folkevalgte.

Den første suppleant, Michael Lange, har efter moden overvejelse sagt nej.

Hans mærkesager er blandt andet, at Danmark skal have et nyt og mindre dyrt skattesystem, at erhvervslivets adgang til arbejdskraft skal forbedres, og at den offentlige sektor ikke vokser ud over alle grænser, mere, end den gør i forvejen.

Michael Lange stod til at overtage Tommy Ahlers plads i Folketinget. Men han har ikke lyst.

»Men alt det ville jeg blot komme til at sidde og putte med,« starter Michael Lange bedrøvet og fortsætter:

»Det er jo, som om alle de politiske klumper ligesom er lagt fra regeringens side og oppositionens side,« siger Michael Lange.

Michael Lange har en ledende stilling i det belgiske medicinalfirma UCB Pharma og lægger ikke skjul på, at han har en lønseddel, som man bliver i godt humør af.

Det er dog ikke derfor, at han har takket nej, forklarer han.

Jeg har jo et job i forvejen, som jeg ikke kan tage orlov fra Kasper Kristensen, tidligere folketingskandidat

»Nej, det betyder mindre for mig. Men jeg vil for eksempel meget gerne sætte fokus på, hvad den offentlige sektor skal tage sig af og endnu vigtigere, hvad den ikke skal tage sig af,« siger han og fortsætter:

»Men der er alt for mange stemmer i den offentlige sektor. Det er tippet over. Den er et altopslugende uhyre,« siger Lange.

Du lyder helt demotiveret?

»Det er jeg faktisk. Christiansborg er ligesom nået til et »point of no return« med den offentlige sektor,« siger Michael Lange.

Anne Rasmussen har med sine 545 personlige stemmer klemt sig i Folketinget, da Tommy Ahlers har forladt posten, og de to første suppleanter har sagt nej tak.

Så stiller du vel heller ikke op til næste valg?

»Jo, det gør jeg skam. Også til Borgerrepræsentationen.«

… ?

»Jamen, det ville jo være en ny periode. Det kan sagtens være, at tingene vil se anderledes ud der. Og drømmen om Folketinget lever endnu for mig. Opleve stemningen, diskutere på tværs af holdninger og i den nye periode måske kunne skubbe i den rigtige retning,« siger Michael Lange.

Tommy Ahlers forlod Folketinget, da han var frustreret over, at han ikke kunne skabe politiske resultater. Det handlede mere om spillet end om resultaterne, mente han.

Med Michael Langes nej tak, så er næste mand i rækken Kasper Kristensen, som fik femteflest stemmer i Københavns Storkreds for Venstre. Men han må skuffe de 1.133 københavnere, der satte kryds ved ham.

Han vil hellere fortsætte med at passe sit arbejde som administrerende chef for den femstjernede campingplads Feddet Strand Resort, der ligger i Faxe.

»Jeg har jo et job i forvejen, som jeg ikke kan tage orlov fra. Det er et job, som jeg er meget glad for. Jeg er glad om morgenen, når jeg skal afsted, og når jeg kører hjem om aftenen,« siger Kasper Kristensen, som fortsætter:

»Men det vigtigste er, at jeg er et andet sted i livet, end jeg var i 2019, hvor jeg stillede op til Folketinget. Jeg og min kone har fået en lille pige,« siger Kasper Kristensen.

Det er vigtigt for ham at kunne være en nærværende far.

»Jeg vil gerne være der, når hun er helt lille. Det er nogle meget vigtige år i hendes liv. Det kan jeg desværre ikke kombinere med at være folketingsmedlem,« siger han.

Kasper Kristensens campingplads og lille datter trækker ham således i den modsatte retning af Folketinget. Der er betydeligt mindre, der rykker i den anden retning.

»Det spiller jo nok også ind, at jeg ikke nødvendigvis kan se frem til at blive genvalgt,« siger Kasper Kristensen og henviser til, at Venstre er gået fra 23,4 procent af stemmerne ved valget i 2019 til et sted mellem 14 og 10, alt afhængigt af, hvilke meningsmålinger som man stoler mest på.

»Jeg ville komme ind som den nye dreng i klassen. Det er ikke altid nemt,« siger han.

Modsat Michael Lange, så har han valgt ikke at stille op til næste folketingsvalg, som senest afholdes i juni måned 2023.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra Anne Rasmussen, som faktisk har sagt ja tak til en foreløbig afkortet periode i Folketinget.