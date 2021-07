Flere politikere er lige nu i opråb over et sundhedssystem, de slet ikke mener varetager borgerens bedste, men faktisk gør det stik modsatte.

Det kommer efter historien om Frederik, der ikke kan få coronapas, bare fordi han har Downs syndrom.

»Det er en dybt mærkværdig sag. Det må være åbenlyst for alle, at det er et rigidt system, vi har. Det er helt tosset, at man stiller en familie i den her situation,« siger Venstres socialordfører, Marie Bjerre.

Frederik kommer i klemme i sundhedssystemet, da han i februar fylder 15 år. For her kan hans mor, Maria Kjærsgaard Kristensen, ikke længere logge ind på sundhed.dk og se hans coronatestsvar. Frederik skal nu have sit eget NemID, men det kan han ikke finde ud af at bruge på grund af sit handicap, og Borgerservice vil derfor ikke udlevere aktiveringskoden.

Her er Maria og Frederik. Foto: Privat. Vis mere Her er Maria og Frederik. Foto: Privat.

»Uden coronapas kan han ikke komme med ud at spise, han kan ikke komme i hallen og se sine søskende spille håndbold, i Fårup Sommerland eller med til Italien på ferie. Han kan ikke deltage i et almindeligt familieliv,« fortalte Maria Kjærsgaard Kristensen til B.T.

Både Nye Borgerliges socialordfører, Mette Thiesen, og Dansk Folkepartis socialordfører, Karina Adsbøl, er dybt forargede over den situation, familien står i.

»Jeg synes, det er en totalt uholdbar situation. Det tyder på, vi har et system, der er alt for rigidt, når man ikke kan give dispensation til en ung mand, der er udviklingshæmmet, og hvis mor selvfølgelig skal kunne se hans coronapas,« siger Mette Thiesen.

»Det er virkelig ærgerligt for Frederik og hans familie, at de er fanget i sådan et limbo,« siger Karina Adsbøl.

Mette Thiesen har bedt om en redegørelse for de gældende regler på området, og i et svar fra finansminister Nicolai Wammen fremgår det, at man kan søge om en fuldmagt, hvis en anden skal varetage en borgers interesser.

Men den løsning forsøger Frederik og hans mor også, men anmodning om fuldmagt blev afvist, fordi Frederik ikke er i stand til at underskrive papiret.

»Frederik har begrænset sprog, og det er kun omgangskredsen, der forstår ham. Bogstaver og tal kan han ikke, så han underskriver fuldmagten med fem B'er, og vi kan jo godt se, at dét ikke bliver godkendt,« siger Maria Kjærsgaard Kristensen.

Men der er allerede taget højde for, at dette kan være en udfordring. I ministersvaret er der en kattelem til netop personer, der ikke er i stand til at underskrive en fuldmagt:

»I sådanne tilfælde er det de enkelte myndigheder bag de tilsluttede selvbetjeningsløsninger, der vurderer, om fuldmagtsforholdet kan oprettes, baseret på en dokumentation, de får tilsendt fra en kommende fuldmagtshaver.«

Det brude altså med de nuværende regler være muligt at give Frederiks mor adgang til hans NemID med en fuldmagt givet af myndigheden.

Det virker som en gordisk knude af bureaukrati. Mette Thiesen, Nye Borgerlige

»Det undrer mig, at den relevante myndighed ikke har oplyst det. Det er oplysningspligt, og det skulle moren havde fået af vide, da hun søgte fuldmagten. Der er nogle myndigheder, der ikke vejleder ordentligt her, for det har moren ikke en jordisk chance for at vide på forhånd,« siger Venstres Marie Bjerre.

Alle tre sundhedsordfører er enige om, at det umiddelbart virker til at handle om dårlig kommunikation fra myndighedernes side:

»Det skal indskærpes over for myndighederne, at det er noget, de godt kan give dispensation til. Det burde være tydeligt allerede i dag,« siger Mette Thiesen fra Nye Borgerlige.

»Det må være, fordi myndighederne ikke har været bevidst om den løsning. Uanset hvad skal der bedre og tydeligere regler eller kommunikation til. Man kan konstatere, at det ikke har været godt nok. Det skal laves om nu,« siger Dansk Folkepartis Karina Adsbøl.

Frederiks mor har dog fundet en løsning: Hun har registreret ham som udlænding på en hjemmeside, hvor man – hvis man ikke har adgang til det danske sundhedssystem – kan se svar på sine coronatest. Og her har Frederik mor lavet adgangskoden.

»Jeg kan se, at moren har fundet en løsning, hvilket ikke burde være den nødvendige vej at gå. Det virker som en gordisk knude af bureaukrati,« siger Mette Thiesen.

»Det er åbenbart nemmere at finde en anden løsning med at registrere sig som udlænding end at finde ud af, at man ikke behøver en fuldmagt,« siger Marie Bjerre.

Af ministersvaret fremgår det, at der er igangsat en undersøgelse af, hvordan denne udfordring kan imødekommes.