Formand for Danske Regioner stiller op som næstformand i Venstre, efter at Inger Støjberg trak sig.

Politisk kommentator Hans Engell tror, at formand for Danske Regioner Stephanie Lose (V) bliver ny næstformand i Venstre efter en tumultarisk start på året for det 150 år gamle parti.

- Hun stiller de andre skakmat ved at melde sig på nuværende tidspunkt. Dybest set er hun allerede valgt, før andre kan melde sig på banen, vurderer Hans Engell.

Flere Venstre-profiler har allerede bakket op om Loses kandidatur, hvilket partikolleger sædvanligvis holder sig fra af hensyn til andre mulige kandidater.

Engell mener, at Lose ligner en sikker vinder på forhånd og fremhæver, at hun ikke repræsenterer nogen fløje, som har martret partiet de seneste år.

Det skyldes blandt andet, at hun kommer fra det regionale bagland, hvilket både han og hun selv ser som en fordel.

Hun stiller op til posten, fordi Inger Støjberg (V) trak sig efter opfordring fra formand Jakob Ellemann-Jensen (V), der var træt af at være uenig med sin næstformand.

Han åbnede for, at Venstre ville stemme for en rigsretssag mod Støjberg i sagen om ulovlig adskillelse af asylpar, hvor den ene var mindreårig. Det gik Støjberg imod, og det var dråben for Ellemann, der havde opbakning i partiet.

Engell påpeger, at der ikke er negativ fokus på næstformandsposten i andre partier.

Kommentatorer har fremhævet Lose som det bedste bud på en ny næstformand, fordi hun er en god kommunikator, hårdtarbejdende, kvinde og favner det jyske og kommunale bagland.

Hun er ikke så kendt i den brede offentlighed, men den 38-årige er en erfaren politiker.

Der er fem regioner i Danmark med fire socialdemokratiske formænd og en fra Venstre. Og det er sidstnævnte, Stephanie Lose, der er formand for dem alle.

Desuden fremhæver Hans Engell, at hun i 2019 gik imod daværende statsminister Lars Løkke Rasmussen (V), da han foreslog at nedlægge regionerne.

- Hun har styrke og integritet.

- Når Stephanie Lose har skullet prioritere mellem folketingsvenstre og det regionale, så prioriterer hun sidstnævnte. Dengang var hun regionernes formand og ikke et ledende Venstre-medlem, siger Engell.

Når regeringen kommer med sit sundhedsudspil, kan der dog opstå interessekonflikter mellem Lose og Venstre på Christiansborg, spår Engell, der ellers ser hende som et oplagt valg.

