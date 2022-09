Lyt til artiklen

Søren Pape Poulsen (K) har længe været storfavorit som Danmarks næste statsminister, hvis blå blok løber med sejren ved valget.

Men afstanden til Jakob Ellemann-Jensen (V) er mindsket markant.

Det viser en ny måling, som YouGov har foretaget for B.T.

»Det er en meget signifikant ændring i synet på Pape på meget kort tid,« siger politisk kommentator for B.T., Joachim B. Olsen.

Af en måling gennemført i perioden 5.–7. august fremgår det, at 70 procent af alle danskere foretrak Søren Pape Poulsen som statsminister, hvis de skulle vælge mellem ham og Jakob Ellemann-Jensen.

Men nøjagtig samme måling lavet en måned senere viser, at det nu kun er 54 procent, der helst ser Søren Pape i landets øverste embede, når valget står mellem ham og Jakob Ellemann-Jensen.

»Med forbehold for der er tale om en enkelt måling, så er det en bemærkelsesværdig forskel, og det er nærliggende at tænke, at de efterhånden mange historier, der har været om Søren Pape og hans skandaleombruste mand, har rykket ved Papes troværdighed,« siger Joachim B. Olsen.

Ekstra Bladet kunne 24. august afsløre, at Søren Pape Poulsens mand, Josue Medina, slet ikke er nevø til præsidenten for den Dominikanske Republik.

Det har Søren Pape Poulsen ellers fortalt ved flere lejligheder.

Siden har Jyllands-Posten afdækket, hvordan den konservative statsministerkandidat mødtes med regeringstoppen i Den Dominikanske Republik under en ferie uden om Udenrigsministeriet og uden at have været i kontakt med den lokale danske ambassade.

Og endelig kunne Ekstra Bladet også fortælle, at Søren Papes mand ikke er jøde, som Pape ellers har sagt, men derimod kristen.

»Det er ikke historierne i sig selv, dem tænker folk måske er lidt bizarre, men det er det, at de sætter spørgsmålstegn ved Papes dømmekraft. Det virker lidt naivt, at han slet ikke har vidst, at hans mand var jøde, men kristen,« siger Joachim B. Olsen.

Onsdag morgen meddelte Søren Pape Poulsen selv, at han nu skal skilles fra sin mand.

Oven i de mange sager om Søren Pape Poulsens privatliv, har der også været den første partilederrunde, og De Konservative har fremlagt deres bud på en skattepolitik.

Et udspil, der har medført en hidsig debat om, hvorvidt det vil føre til færre offentligt ansatte eller ej.

»Der har været mange ting i den sidste periode, der har kunnet ændre ved vælgernes opfattelse af Pape,« konkluderer Joachim B. Olsen.

Han hæfter sig dog også ved, at faldet især er sket blandt vælgere, der har angivet, at de stemte rødt ved sidste valg.

Vælgere, hvis mening partiformanden kan være ligeglad med.

»Det er en træls måling for Søren Pape, men den er ikke katastrofal, fordi det først og fremmest er et udtryk for, at røde vælgere ser mindre positivt på ham end tidligere, og det kan have meget at gøre med hans skattepolitik,« siger Joachim B. Olsen.

B.T. har forsøgt at få en kommentar til målingen fra Konservative, men de er ikke vendt tilbage inden deadline.