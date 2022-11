Lyt til artiklen

For 22 år siden fik to unge studerende en god idé. Den ene gik på DTU, og den anden gik på CBS.

I dag er deres idé blevet så stor en succes, at de begge er braget ind i top-10 på listen over Danmarks 100 rigeste med en vild milliardformue.

Det viser årets udgave af listen, som Økonomisk Ugebrev har udgivet torsdag.

På listen er Tais Claussen og Nikolaj Deichmann Hoffmann hoppet henholdsvis 35 og 42 pladser op med formuer vurderet til henholdsvis 15,5 og 13,6 milliarder kroner.

Nikolaj Deichmann og Tais Clausen ses her anden- og tredjeyderst fra højre på Kongeskibet Danmark i forbindelse med, at H.K.H. Prins Henrik i 2014 overrakte Kong Frederik den Niendes Hæderspris for fortjenstfuld indsats til fem eksportvirksomheder, herunder til 3Shape Holdning. Foto: Niels Ahlmann Olesen Vis mere Nikolaj Deichmann og Tais Clausen ses her anden- og tredjeyderst fra højre på Kongeskibet Danmark i forbindelse med, at H.K.H. Prins Henrik i 2014 overrakte Kong Frederik den Niendes Hæderspris for fortjenstfuld indsats til fem eksportvirksomheder, herunder til 3Shape Holdning. Foto: Niels Ahlmann Olesen

Men hvem er de så, de to mænd, som nu begge kan kalde sig stenrige?

Selvom de i årevis har kunnet tælle formuen i milliarder og figureret længere nede på listen, så er de to milliardærer utrolig private.

De er ekstremt pressesky, stiller stort set aldrig op i interview, og deres privatliv er et – i offentligheden – ubeskrevet blad.

Vi ved dog, at de begge bor tæt på eller ved Malmø. Nikolai Deichmann bor i svenske Klagshamn, som er en lille by lidt uden for Malmø,

De har skabt deres egen virksomhed helt fra grunden. Der er ikke nogen arv eller andet indblandet Ejlif Thomasen, journalist og revisor

De to unge mænd mødtes i sin tid gennem en anden ven, da de begge var henholdsvis ingeniørstuderende på DTU og handelsstuderende på CBS.

De mødtes, slog sig sammen og deltog i konkurrencen Venture Cup, hvor de vandt 100.000 kroner, hvilket blev grundstenen til deres fremtidige succes.

Ideen var at lave 3D-scannere til høreapparatindustrien, så man kan lave præcise aftryk af øregangene på en computer, hvilket resulterede i virksomhede 3Shape, der senere udvidede med produkter til tandlægeindustrien.

»Vi blev stiftet som selskab i sommeren 2000. Selvom vi hverken var færdige med forretningsplanen eller prototypen, ringede vi rundt til en del virksomheder for at finde ud af, hvor der var en interesse for produktet. For vi vidste absolut intet om markedet for 3D-scannere. Men vi fandt hurtigt ud af, at høreapparatindustrien nok havde brug for produktet,« har Deichmann tidligere fortalt til et interview med Iværksætteren.

3Shape laver også scannere og software til tandlægeindustrien. Foto: Anne Bæk Vis mere 3Shape laver også scannere og software til tandlægeindustrien. Foto: Anne Bæk

På få år blev forretningen en bragende succes, og i 2021 kom der rigtige beløb på succesen, da makkerparret solgte 20 procent af 3Shape til den nordiske kapitalfond EQT.

Ifølge Økonomisk Ugebrev havnede handelsprisen på over fem milliarder kroner, hvilket har ført til, at hele selskabet er blevet prissat til 26 milliarder kroner.

Ejlif Thomasen, der er revisor og journalist, og som har udarbejdet listen, er imponeret over de 3Shapes succes.

»De har skabt deres egen virksomhed helt fra grunden. Der er ikke nogen arv eller andet indblandet,« siger han.

Han fortæller samtidig, at handlen med EQT gør, at de to stifteres formuer kan beregnes rimelig præcis.

»Deres høje placering skyldes jo først og fremmest, at de tjener væsentlig flere penge end året før, men vi har også en handel, der gør, at vi kan se, hvad det er handlet til, og kan regne ud, hvad hele butikken er værd.«

»Det er en af dem, hvor man beregningsmæssigt er på rigtig sikker grund. Der er flere elementer, der gør, at denne formue er relativ præcis,« siger han.

