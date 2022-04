Tidligere på måneden kunne Mai Manniche fortælle, at hun var blevet single.

Det annoncerede hun i et opslag på Instagram, men efterfølgende ønskede hun ikke overfor B.T. at fortælle om det nylige brud fra den for offentligheden hemmelige kæreste gennem det sidste halve år. Og det satte spekulationerne i gang, på sociale medier og i programmet 'Det, vi taler om', da Mai Manniche i forvejen har en broget historik med hemmelige mænd.

Men nu er Mai Manniche vendt tilbage på B.T.s henvendelser.

»Jeg er klar til at dele mere. Et brud er altid hårdt – men kan være nødvendigt, da jeg er et sted i mit liv, hvor jeg gerne vil have børn, og det stiller selvfølgelig nogle krav. Jeg bliver ikke yngre,« skriver smykkedesigneren i et svar og uddyber, at hendes trafikulykke sidste år har »vendt alt på hovedet«.

Mai Manniche. Foto: Sophia Juliane Lydolph Vis mere Mai Manniche. Foto: Sophia Juliane Lydolph

Hvorfor fortalte du ikke offentligheden om din kæreste, før I gik fra hinanden?

»Fordi jeg ikke har nogen som helst interesse i at dele, hvem end jeg ser, før det er helt sikkert, det er manden i mit liv. Det vedkommer ikke offentligheden, hvem jeg ser, og det holder jeg fuldstændig privat af så mange grunde,« skriver Mai Manniche.

På spørgsmålet om, hvorfor hun så overhovedet fortalte om bruddet i opslaget fra sin fødselsdagsreception, svarer hun, at hun »blev nødt til at forklare mine gæster, hvorfor jeg græd og ikke var mig selv.«



Men du har jo tidligere været ganske åben om dit kærlighedsliv – hvorfor ikke længere eller i det her tilfælde?

»Det er meget længe siden, jeg har været åben om, hvem jeg så – og det lærte jeg også af,« skriver Mai Manniche.



»At beskytte mig selv og holde kærlighed privat, til noget er helt sikkert.«

Læs også Mai Manniche single igen – efter et halvt års hemmeligt forhold

Sidst den 38-årige smykkedesigner fortalte om sit kærlighedsliv, var for et halvt år siden.

I september fortalte hun, at hun havde fundet kærligheden i en privat anlagt jysk mand gennem datingappen Raya. To uger efter kunne hun så fortælle, at hendes liv i rampelyset havde endt med at sætte en stopper for det nye forhold.

Omkring bruddet skulle den seneste hemmelige ekskæreste så være trådt ind i Mai Manniches liv.

Men ham afviser Mai Manniche »selvfølgelig« stadig at fortælle hvem var.

»Jeg holder resten privat, for ellers starter alle gætterierne.«

Mai Manniche, da hun var deltager i TV3s underholdningsprogram 'Kræsne Købere'. Foto: Kasper Palsnov Vis mere Mai Manniche, da hun var deltager i TV3s underholdningsprogram 'Kræsne Købere'. Foto: Kasper Palsnov

En ulempe ved at holde sine forhold private er jo, at folk kan begynde at spekulere – blandt andet i om forholdet overhovedet har fundet sted. Hvad tænker du om, hvis folk siger det om dit nyligt afsluttede forhold?

»De kan rende mig – mildest talt. Hvordan nogle kan tro så latterlige ting – det siger mere om dem,« skriver Mai Manniche.

»Hvad jeg vælger at dele, er heldigvis mit private valg, og sådan forbliver det.«

Onde tunger kunne jo påstå, at det var for at få opmærksomhed eller for at sælge smykker – hvad tænker du om det?

»Det vil da være dejligt, hvis det var sandheden, og jeg kunne slippe for at være ked af det og græde tre dage i træk. Og helt ærligt – hvis nogle mener, jeg efter 17 år fortæller om mit kærlighedsliv for at sælge smykker? Så får du samme svar som sidst: De kan rende mig.«

Mai Manniche har tidligere skabt debat, da hun i et opslag på Facebook meddelte, at hun havde haft to korte, men stormfulde relationer til Thomas Blachman og Søren Rasted.

»Jeg har brug for, at det ikke er så hemmeligt det hele. Jeg har fået nok af hemmeligheder. Andre må nævne navne om dem, de ser, kendte som ukendte, så hvorfor må jeg ikke. At være spundet ind i et hemmelighedsnet har næsten været det værste, og ved at komme navn på, gør jeg det også mere virkeligt for mig selv,« skrev smykkedesigneren i en sms til B.T.

Det var dog ikke en sag, som nogen af de to kendismænd ville sige meget til.

Søren Rasted og Thomas Blachman. Vis mere Søren Rasted og Thomas Blachman.

Blachman indrømmede, at han havde set Mai Manniche to gange, uden det dog var romantisk fra hans side, og Søren Rasted har aldrig ønsket at kommentere det, der ifølge smykkedesigneren var en forelskelse, to måneders skriverier og to møder.

Mere end et år efter – i maj sidste år – undskyldte Mai Manniche dog, at hun havde nævnt 'X Factor'-dommeren og Aqua-keyboardspilleren ved navn.

»Jeg har fortrudt meget, at jeg skrev og satte navn på de to forhold. Jeg har aldrig gjort det tidligere og vil aldrig gøre det igen. Det var en fejl fra min side, og det vil jeg gerne undskylde for,« skrev hun da i en mail til B.T.

I forrige uge var Mai Manniches turbulente og hemmelighedsfyldte kærlighedsliv – og spørgsmålet om, hvorvidt offentligheden bør »belemres« med det – et stort emne i B.T.-podcasten 'Det, vi taler om'. Hør det herunder.