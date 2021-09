Et besøg på den eksklusive dating app Raya har givet bonus for smykkedesigner Mai Manniche.

»I 1½ år har jeg sagt nej, nej, nej, nej, nej, nej til, at jeg igen ville bruge datingsider,« siger den 37-årige smykkedesigner.

Men for tre måneder siden gav hendes veninder hende et ultimatum. Enten lavede hun selv en profil eller også oprettede de en i hendes navn.

Det virkede øjensynligt, for nu har Mai Manniche på Facebook ændret sin status fra single til ‘I et forhold’.

»Jeg var ude på et par dates, men frygtede, jeg skulle på 30 dates. Jeg har før prøvet Tinder, hvor man får 10.000 likes på en dag – dét kunne jeg slet ikke overskue.«

Mai Manniche giver covid-19 skylden for, at der var blevet lidt for stille i hendes kærlighedsliv.

»Coronahelvedet har gjort, at jeg har ændret vaner. Jeg går ikke ud som før i tiden, det har jeg ikke lyst til. Så det var godt, at mine veninder sagde: 'Du bliver nødt til at gøre noget andet’.«

Det er ikke første gang, at Mai Manniche er gået anderledes til værks i jagten på en mand. I 2017 efterlyste hun på Facebook en mand, hun havde mødt på gaden.

»Jeg møder sjældent nogle, hvor glimtet er der MED det samme – det gjorde jeg i søndags … Du er ortopædkirurg, uddannet på Århus Universitet, bor på Gothersgade og var meget interesseret i at snakke – og lånte mig din paraply,« skrev hun dengang på sin profil.

Men dengang var lykken ikke med hende – mindre end 24 timer senere havde Facebook gjort sit, og smykkedesigneren måtte skuffet meddele:

»Den mystiske mand er fundet, gift og har børn – sådan kan livet også være og tak for hjælpen allesammen.«

I februar sidste år afslørede hun, at hun også har haft følelser for to danske kendisser. Dels 'X-Factor'-dommeren Thomas Blachmann, dels Søren Rasted fra popbandet Aqua.

I et opslag på Facebook skrev hun, at hun tidligere havde haft et to uger langt forhold til Thomas Blachman, mens hun havde mødtes et par gange med Søren Rasted, som hun efterfølgende skrev sammen med i to måneder. Ingen af relationerne endte i forhold og senere fortrød hun, at hun havde skrevet om dem:

»Jeg har fortrudt meget, at jeg skrev og satte navn på de to forhold. Jeg har aldrig gjort det tidligere og vil aldrig gøre det igen. Det var en fejl fra min side, og det vil jeg gerne undskylde for,« skrev hun til B.T. før sommerferien i år.

Denne gang håndterer hun sine spirende følelser med anderledes omhu og vil endnu ikke løfte sløret for, hvem den udvalgte er.

»Han er meget privat, og vi har kun set hinanden i to måneder. Jeg er meget glad, men vi skal lige se tiden an, mens vi prøver det af,« siger hun.

Mine veninder, vil sige at det er deres fortjeneste Mai Manniche

At hun alligevel vælger at ændre sin profiltekst, giver hun sine følgere skylden for.

»Mine følgere er for kloge. Jeg deler ikke private ting på min profil, men jeg må nok have skrevet et eller andet anderledes …. for de havde lugtet lunten,« siger hun.

Indtil videre nøjes hun altså med at afsløre, at hun har mødt sin nye mand på den internationale dating app Raya, der matcher de kendte og kreative, og hvor navne som Sharon Stone, Channing Tatum, Demi Lovato og danske Nicklas Bendtner tidligere har afsløret, at de har haft en profil.

»Man kan møde folk fra Hollywood, men der er også danskere,« siger Mai Manniche og fortæller, at hendes udvalgte er dansker, men ‘bor på den anden side af vandet’.

Mai Manniches veninder mener, at den nye kæreste er 'deres fortjeneste'.

»Jeg kan kun sige, man har et standpunkt, til man tager et nyt. Det er jeg glad for – og det tror jeg også, at han er glad for.«