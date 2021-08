»Mine første omgange var noget helt særligt!«

Kevin Magnussen var begejstret, da han søndag debuterede på den legendariske Le Mans-bane ved den officielle testdag op til næste weekends 24-timers-løb.

»Jeg har set Le Mans på tv i så mange år, og nu var jeg der selv. Jeg vidste på forhånd, at jeg ville elske banen – den er virkelig cool. Ikke kun på grund af historien, men også fordi den er så speciel: Men finder ikke noget lignende andre steder i verden,« rapporterede den tidligere Formel 1-kører fra Frankrig.

Kevin Magnussen deler en bil fra det danske team High Class Racing med sin far Jan og Anders Fjordbach i LMP2-klassen. Her var danskerne omkring 2,5 sekunder efter de hurtigste, men troen på en klassesejr er intakt.

Det er en drøm, der går i opfyldelse, når Kevin og Jan Magnussen i den kommende weekend deler en bil i 24-timersløbet i Le Mans. Foto: Grand Prix Photo Vis mere Det er en drøm, der går i opfyldelse, når Kevin og Jan Magnussen i den kommende weekend deler en bil i 24-timersløbet i Le Mans. Foto: Grand Prix Photo

»Le Mans handler om så meget mere end at køre stærkt,« siger Jan Magnussen til B.T.

»Hvis vi kan køre et fejlfrit løb og samtidig være tilpas hurtige, har vi en chance for at vinde.«

High Class Racings anden bil med Marco Sørensen, Dennis Andersen og amerikaneren Ricky Taylor var et par tiendedele af et sekund langsommere end teamkammeraterne.

Den tidligere GT-verdensmester Michael Christensen var med i front i det meget tætte felt i LM GTE Pro-klassen.

Den officielle træning til 24-timers-løbet starter onsdag klokken 14.