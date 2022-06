Lyt til artiklen

Danske Iris Jondahl har oplevet noget, mange kun kan drømme om.

Hun var med hele vejen, da hendes svenske kæreste, Marcus Ericsson, i søndags vandt verdens største motorløb, Indianapolis 500 – også kaldet Indy 500. Et løb på 804 kilometer, der årligt afholdes i Indiana i USA.

»Det er 100 procent en dag, jeg aldrig kommer til at glemme. Torsdag aften var første gang, vi fik lidt tid til at reflektere over, hvad der egentlig var sket i vores liv. Jeg tænkte bare, at når jeg forhåbentlig bliver gift med Marcus en dag, så tror jeg ikke, at det kommer til at slå det moment, vi havde i søndags,« fortæller 22-årige Iris Johndahl til B.T.

Selv læser hun en finansbachelor i Danmark, men grundet kærestens succes, var hun nødsaget til at udskyde to eksamener. 'Af personlige årsager' som Iris Johndahl skrev til sin lærer med et smil på læben.

For i virkeligheden var hun ikke ked af at udskyde eksaminerne.

»Alt det, vi har oplevet de her dage, har bekræftet mig i, at det ikke kun er Marcus' liv, der er ændret.«

»Da Marcus skulle forklare mig, hvor stort Indy 500 er, hvor der er omkring 400.000 mennesker på tribunerne, måtte jeg ind og google, hvor mange mennesker, der kan være i Royal Arena – og der kan være 14.000,« griner Iris Jondahl.

Det var ikke meget Iris Jondahl kendte til motorsport, da hun mødte Chip Ganassi-køreren på en poolclub i spanske Marbella sidste sommer. Faktisk intet. Og det var da heller ikke sporten, der førte det skandinaviske par sammen.

Iris Jondahl var på ferie med nogle veninder, og Marcus Ericsson var på en endagstur til den spanske sydkyst med en gruppe venner for at fejre et salg af deres virksomhed.

I tre måneder fortsatte de med at skrive sammen, og da Ericssons sæson var slut, inviterede han Jondahl til Sverige.

»Og vi har været sammen siden,« lyder det fra Iris Jondahl, der efter søndagens sejr fik en uge, hun aldrig vil glemme.

I weekenden op til løbet boede parret i en autocamper inde på banen, udelukkende fordi der er så mange tilskuere til Indy 500.

Foto: Privatfoto Vis mere Foto: Privatfoto

»Der var ikke noget med, at man lige skulle ud og hente Starbucks, som jeg ønskede en dag. Det kan man ikke,« griner Iris Jondahl.

Søndag aften tog parret ud og spiste med Ericssons familie og investor, men trætheden tog fart, og de var hurtigt hjemme i autocamperen igen. Men de gik ikke i seng.

»Jeg fik taget Marcus med ned til banen, hvor vi bare sad på jorden og kiggede på resultaterne fra løbet. Vi sad til langt ud på natten og prøvede at suge det hele ind – alt hvad der var sket, selvom det var svært.«

Dagen efter skulle der tages billeder og gives interviews, faktisk så mange at parret knap nok nåede til aftenens galla, hvor Ericsson skulle hyldes. Men de nåede det, og klokken 23 blev de hentet af et privatfly, der fløj dem til New York.

Her skulle Ericsson ind og åbne aktiemarkedet.

»Det var nok so far det cooleste, jeg har oplevet. At stå der med Marcus og bagefter se sig selv på den største skærm på Times Square, det må være på top 1-listen. Det kan ikke beskrives med ord, det var helt vildt.«

Derfra gik turen til et såkaldt 'secret floor' i Empire State Building, og efterfølgende til baseballholdet New York Yankees' kamp, hvor Ericsson skulle give bolden op.

Men så var det også tid til at arbejde igen.

Parret er taget til Detroit, hvor næste løb venter søndag. Et løb, Ericsson vandt sidste år.

Det er ikke meget pause, der er mellem løbene, men Iris Jondahl prøver at suge alle oplevelserne til sig, inden turen går mod Danmark igen til august. Her venter et praktikforløb som et led i uddannelsen og de to eksamener, som hun sprang over for at overvære kærestens succes.

»Men der er noget tid til endnu,« som Iris Jondahl så rigtigt siger det.

Og de oplevelser, hun har fået den seneste uge, har været det hele værd.

Foto: Privatfoto Vis mere Foto: Privatfoto

»Det var en utrolig dag, og jeg giver mig selv lov til at nyde det her med Marcus. Jeg nyder bare, at jeg kan læse stille og roligt op til mine eksamener og tage dem senere hen på året. Og så nyder jeg bare, at vi rejser rundt,« siger Iris Jondahl.

Iris Jondahl var faktisk ikke den eneste dansker til weekendens Indy 500.

Christian Lundgaard blev den første dansker nogensinde til at køre det legendariske motorløb.

»Jeg kender hans kæreste, så det var dejligt at kunne dele det med hende,« afslutter Jondahl.