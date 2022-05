Søndag aften bliver der skrevet dansk sportshistorie.

Det sker, når en 20-årig dansker deltager i verdens måske største sportsbegivenhed, når det kommer til tilskuere på stadion.

»Det er helt vildt stort. Der er op mod 350.000 tilskuere,« fortæller Jens Hansen, der skal kommentere begivenheden for Viaplay.

Christian Lundgaard bliver den første dansker, der skal køre det legendariske racerløb Indianapolis 500.

»Indy 500 er en begivenhed, som millioner af mennesker kender navnet på uden at have set løbet,« fortsætter Jens Hansen.

Mange danskere vil måske huske, at Peter Ingemann besøgte Indy 500 i tv-serien 'Størst' på TV 2.

Indy 500 er et af de absolut mest prestigefyldte løb i motorsport – på højde med Monacos Formel 1-grandprix og 24-timers løbet på Le Mans.

I USA er det meget mere end det.

Det er en hel måned, hvor alt bygger op til tre timers højintenst racerløb med en gennemsnitsfart på omkring 300 km/t.

Tusindvis af amerikanere camperer på indersiden af den kæmpestore ovalbane, der i øvrigt huser en nihullers golfbane – og hvor der i teorien kunne være plads til både Yankee Stadium, Taj Mahal, Colosseum, Det Hvide Hus og Vatikanet.

»Det er et fantastisk setup, hvor alle dage har navne. Man kan kalde det motorsportens Super Bowl,« siger Jens Hansen.

Sportsligt venter der masser af dramatik, når 33 af verdens bedste racerkørere kæmper om at blive motorsportshelt.

Det er en tradition, at vinderen får en flaske mælk og en kæmpe blomsterkrans foruden det store trofæ med ansigter af alle vindere gennem tiden. Her Takuma Sato efter sin sejr i 2017. Foto: Mark J. Rebilas Vis mere Det er en tradition, at vinderen får en flaske mælk og en kæmpe blomsterkrans foruden det store trofæ med ansigter af alle vindere gennem tiden. Her Takuma Sato efter sin sejr i 2017. Foto: Mark J. Rebilas

Præmiepengene er også værd at nævne: Sidste års vinder Hélio Castroneves tog mere end 12 millioner kroner med hjem.

Fem af de sidste otte år er løbet blevet afgjort med mindre end ét sekunds margin mellem vinderen og andenpladsen.

Men hvad kan vi så forvente af Christian Lundgaard?

»Det er spændende og stort for Lundgaard, men det er kun et komma, indtil han har leveret et stort resultat,« mener Jens Hansen.

»I mine øjne vil det være rigtig godt at køre en top-10 hjem i sit første Indy 500, og top-15 vil være godkendt.«

I alt skal der køres 200 omgange på ovalbanen, men de første 175 handler om ren og skær overlevelse.

»Indtil de sidste 25 omgange handler det om ikke at blive tabt eller sat med en omgang. Er han med til sidst, er der gode muligheder.«

»Man skal gribe mulighederne undervejs for at lave et godt resultat. Man vinder sjældent uden strategiske chancer.«

»Det, der i øjeblikket kan virke som en irrationel og chancebetonet beslutning, kan vise sig at være en genialitet en halv time senere.«

Det er den uforudsigelighed, der gør Indy 500 til noget særligt, og det er derfor, at millioner af amerikanere ser løbet, selvom de ikke normalt går op i motorsport.

Det er ikke uden grund, at løbet, der blev kørt første gang i 1911, kaldes 'Det største spektakel i motorsport'.

»Vinder du Indy 500, bliver du en kæmpestjerne i USA. Det vil altid åbne døre for dig.«

Christian Lundgaard og hans hold Rahal Letterman Lanigan – ja, det er talkshowværten David Letterman, der ejer noget af teamet – har haft det svært i løbet af Indycar-sæsonen og i optakten til Indy 500.

Derfor starter den 20-årige dansker som nummer 31 af de 33 deltagere.

Men det betyder ikke, at han er chanceløs i løbet.

»Modsat i Formel 1 er det ikke en forhindring at starte så langt bagud,« vurderer Jens Hansen.

Sidste år kørte Sage Karam, der startede som nummer 31, sig frem til en syvendeplads.

De tidligere Formel 1-kørere Marcus Ericsson, Romain Grosjean, Takuma Sato, Alexander Rossi og Juan Pablo Montoya er alle blandt Lundgaards konkurrenter.

Du kan se løbet på Viaplay og TV3 Sport fra søndag klokken 17.