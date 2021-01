Efter cirka tusinde anmeldelser af Copenhagen Lashes til Forbrugerombudsmanden har politiet nu sigtet ejeren.

Ved juletid havde webshoppen Copenhagen Lashes et godt tilbud, som mange gjorde brug af.

Men tilbuddet var for godt til at være sandt.

Cirka 1000 mennesker klagede efterfølgende til Forbrugerombudsmanden, fordi de fandt ud af, at det, som de troede var et enkeltkøb, i virkeligheden var et abonnement med bindingsperiode.

I perioden efter opdagede flere kunder nemlig, at der stadig blev hævet penge fra deres betalingskort.

Og nu er ejeren af virksomheden blevet sigtet for bedrageri.

Det oplyser Østjyllands Politi i en pressemeddelelse tirsdag.

- Det er vores vurdering, at kunderne ikke er blevet informeret om abonnementet før deres køb, og derfor har vi sigtet ejeren for bedrageri, siger politiinspektør Michael Kjeldgaard i pressemeddelelsen.

Forbrugerombudsmanden var allerede den 20. december 2020 ude at advare forbrugere mod webshoppens markedsføring.

- Netbutikken gør ikke tydeligt opmærksom på, at man ved at takke ja til et tilbud bliver tilmeldt et abonnement på løbende levering af vippe- og brynserum, skrev den i pressemeddelelsen.

Derfor kom det også som noget af en overraskelse, da kunderne opdagede, at de nu havde en bindingsperiode på to måneder til 225 kroner om måneden plus fragt.

Ifølge Forbrugerombudsmanden overtrådte webshoppen også lovgivningen på andre punkter. Der blev ikke tilbudt fortrydelsesret, og kunder fik alt for forsinkede leveringer.

- Her er tale om grove lovovertrædelser, hvor der bliver hævet penge direkte på forbrugernes konti.

- Det er ikke lovligt at lokke kunder med gode tilbud og så tilmelde dem et betalingsabonnement uden at oplyse tydeligt om det, sagde forbrugerombudsmand Christina Toftegaard Nielsen i den forbindelse.

Af hensyn til den videre efterforskning er Østjyllands Politi stadig tilbageholdende med nærmere detaljer om sigtelsen og efterforskningen af virksomheden.

/ritzau/